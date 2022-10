Charity-Turnier spielt 10.000 Euro ein

Zum bereits fünften Mal hat der Warendorfer Dr. Hans-Joachim Hilleke jetzt ein Charity-Golfturnier im Golfclub Schloss Vornholz in Ostenfelde ausgerichtet. Beim Palliativ-Cup kamen dabei 10.000 Euro für den guten Zweck zusammen. Mit dem Geld wird die Palliativstation des Josephs-Hospitals in Warendorf unterstützt.

In Ostenfelde wurde ein Charity Golfturnier für das Josephs-Hospital ausgerichtet. Foto: Foto: privat

Insgesamt 64 Teilnehmer und Teilnehmerinnen nahmen an dem 18-Loch-Turnier und dem Neun-Loch-Turnier teil. Zehn weitere Teilnehmer absolvierten einen Schnupperkurs unter der Leitung von Golftrainerin Iris Wewer. An einem goldenen Herbsttag und bei perfekten Bedingungen standen der Spaß am Sport, das Beisammensein und die gute Sache im Fokus auf der Anlage – trotzdem gaben die Golfer und Golferinnen alles und kämpften um den Sieg. In gewohnt launiger und kurzweiliger Manier führte Club-Präsident und ebenfalls Warendorfer Wilhelm Linnenbank im Anschluss an den Palliativ-Cup die Siegerehrung durch.

Bei einem leckeren Büfett auf der Club-Terrasse zeichnete er gleich vier Sieger aus. Karl Uphues (Bruttowertung) und Heinz Meyer (Netto) waren beim 18-Loch-Turnier erfolgreich, Klaus Harheil (Brutto) und Dr. Anja Röhnelt (Netto) beim Neun-Loch-Turnier. In einer Pressenotiz zum Palliativ-Cup heißt es: Die Freude bei den Gewinnern war ebenso groß wie bei Organisator Hans-Joachim Hilleke, der sich begeistert von der Veranstaltung zeigte und sagte: „Es ist wirklich toll, wie sich das Turnier entwickelt hat. Beim ersten Mal waren es nur 18 Teilnehmer, jetzt waren es 74. Ich bin froh, dass so viele mitgemacht haben und damit auch sehr viel Geld für den guten Zweck rumgekommen ist.“

Über diesen guten Zweck sprach anschließend noch Michael von Helden. Das Vorstandsmitglied des Josephs-Hospitals bedankte sich für die großzügige Spende und erzählte, dass diese in die Neu- und Umgestaltung einiger Räume der Palliativstation fließt. Damit soll die Lebensqualität für die meist sterbenskranken Patienten und Patientinnen auf der Station verbessert werden. Ein wirklich guter Zweck, fanden auch die vielen Golfer, Golferinnen, die sogleich schon die Teilnahme beim Palliativ-Cup im nächsten Jahr zusagten.