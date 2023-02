Christoph Schulze Heuling als Vorsitzender bestätigt

Christoph Schulze Heuling bleibt Vorsitzender der CDU Milte. In geheimer Wahl bestätigten ihn die Mitglieder der Ortsunion jetzt ebenso im Amt wie seinen Stellvertreter Ralph Reckhorn, Schriftführerin Hiltrud Schwegmann-Aerdker, Kassierer Josef Havelt und die Beisitzer Dieter Terörde, Sascha Schmied und Heinz-Josef Große Beckmann. Dieter Terörde übernimmt zudem das Amt des Mitgliederbeauftragten. Das berichtet die CDU Ortsunion Milte in einer Pressenotiz.

Neu im Ortsunions-Vorstand ist Klaus Burbank, der als Beisitzer zum Nachfolger von Markus Pletzing gewählt wurde. Vor den Personalentscheidungen hatte Christoph Schulze Heuling in seinem Rechenschaftsbericht an die Hauptthemen Kindergarten-Neubau, Realisierung des Bebauungsplanes Ortserweiterung Ost und Querungshilfen im Baugebiet sowie an zahlreiche Veranstaltungen vor Ort erinnert. Eingeladen hatte die Ortsunion beispielsweise zu einem runden Tisch Landwirtschaft, bei dem die Abgeordneten Bianca Winkelmann und Henning Rehbaum den Landwirten Rede und Antwort standen und Themen wie die Novellen der Düngeverordnung auf Landes- und Bundesebene besprochen und diskutiert worden waren.

Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft in der CDU: v.l. Sascha Schmies, Christoph Schulze Heuling, Annette Schulze Heuling, Daniel Hagemeier, Hermann-Josef Terörde Foto: privat

Zusammen mit dem heimischen Landtagsabgeordneten Daniel Hagemeier nutzte Christoph Schulze Heuling die Mitgliederversammlung bei Biedendieck aber auch, um verdienten Mitgliedern der Ortsunion zu danken. So konnte sich der scheidende Beisitzer Markus Pletzing ebenso über ein Präsent freuen wie Josef Havelt, der das Kassierer-Amt in der Ortsunion seit mittlerweile vier Jahrzehnten bekleidet. Urkunde, Ehrennadel und Präsente gab es für Hermann-Josef Terörde und Annette Schulze Heuling, die beide auf 40 Jahre Mitgliedschaft in der CDU zurückblicken können. Abgerundet wurde die Muitgliederversammlung durch ein Referat von Daniel Hagemeier.

Dank an Markus Pletzing für 17 Jahre Vorstandsarbeit, v.l. Christoph Schulze Heuling, Sascha Schmies, Markus Pletzing, Daniel Hagemeier Foto: privat

Der heimische Landtagsabgeordnete informierte beispielsweise über Fördermöglichkeiten für die Modernisierung von Wirtschaftswegen in Orten oder Ortsteilen mit bis zu 10 000 Einwohnern. Grundlage für die Förderung, die maximal 500.000 Euro betrage, sei ein Wirtschaftswegekonzept. Ebenfalls stellte Hagemeier die von der CDU-geführten Landesregierung geplante Reform des Kinderbildungsgesetzes vor. Das Thema Fachkräfte will man dabei nicht aus den Augen verlieren: „Pädagogische Fachkräfte sind der Schlüssel für die Vermittlung frühkindlicher Bildung“, betont der Landtagsabgeordnete. „Wir werden eine Fachkräfteoffensive etablieren und die Weichen für ein verbessertes Fachkräftemanagement stellen.“