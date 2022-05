Cineastisches As für Tennisfans

Der Tennisverein spielt schon lange nicht mehr auf dem Gelände der Harmonie. Ja: Da haben die ersten Mitglieder des weißen Sport trainiert, nachdem sich der Verein 1897 gegründet hatte. „125 Jahre sind wirklich eine unfassbar lange Zeit“, sagt Lutz Trüschler, der Vorsitzende des Tennisvereins Warendorf 1897 e.V. Der feiert sich jetzt. Nicht nur, aber auch mit einem speziellen Kinobesuch.

Nach den ersten vereinsoffiziellen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr kommt sozusagen das cineastische As: Am 10. Mai (Dienstag) läuft sowieso plan,mäßig der oscarprämierte Film „King Williams“ mit Schauspieler Will Smith in der Hauptrolle.

Der Streifen in der Scala erzählt die Geschichte des Vaters der beiden Weltklasse-Spielerinnen Venus und Serena Williams und eignet sich nach Meinung des Vorstands besonders für einen Familien-Kinoabend unter Tennisfans. „Und außerdem bekommt jeder, der in Tenniskleidung erscheint, ein kleines Gratisgetränk zur Belohnung“, so TV-Vorsitzender Trüschler mit einiger Vorfreude beim Pressetermin in der Klosterstraße.

Der TV, so Trüschler, sei einer der frühen Vereinsgründungen im Tennissport. Die heutige Platzanlage im Siechenhorst habe sich immer weiterentwickelt zum heutigen Angebot mit neun Plätze und drei Hallenplätzen. Der TV sei der bezirksweit drittgrößte Verein. „Wir haben aktuell 5252 Mitglieder, davon 219 unter bis 18 Jahren“ – also kann von Nachwuchsproblemen keine Rede sein. Zu den Highlights des 125. Bestehensjahrs zählt die Ausrichtung der Bezirksmeisterschaften und der Warendorf Open im Juli, am 7. August stehe das große Familienfest an. Schließlich folge noch die Sportgala mit „ein bisschen Programm und ein bisschen Festakt“, so Lutz Trüschler.