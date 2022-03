„Circus for Kids“ überzeugt die Jury

Die Bodelschwinghschule in Warendorf ist eine von 65 ausgezeichneten Verbraucherschulen bundesweit. Sie überzeugte die Jury mit dem Projekt „Circus for Kids“.

Die Bodelschwinghschule in Warendorf kann sich erneut über die Auszeichnung Verbraucherschule freuen, diesmal in der Kategorie „Extra“. Dreimal hintereinander, in den Jahren 2017 bis 2020, war die Schule in der Kategorie „Silber“ ausgezeichnet worden.

Die Auszeichnung wird vergeben vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Sie ehrt Schulen, die Kindern und Jugendlichen lebensnah vermitteln, wie sie souverän und informiert mit den Herausforderungen des Alltags umgehen – sei es beim Thema Finanzen, Ernährung, nachhaltiger Konsum oder Medien.

Die evangelische Bekenntnisschule aus Warendorf ist eine von 65 ausgezeichneten Verbraucherschulen bundesweit. Sie überzeugte die Jury mit dem Projekt „Circus for Kids“: Viele Kinder kannten die Zirkusfamilie Ortmann noch aus dem Schuljahr 18/19 und wollten helfen, als der Zirkus aufgrund des Arbeitsverbots durch die Coronapandemie in Schwierigkeiten geriet. Da die Einnahmen ausblieben und die Reserven aufgebraucht waren, stand die Schließung des Zirkus bevor.

Mit Spendensammlung den Zirkus unterstützen

Die Kinder wollten mit einer Spendensammlung den Zirkus mit unterstützen. Der „Circus for Kids“ ist ein Mitmachzirkus der alle vier Jahre mit den Kindern arbeitet.

Schulleiterin Dorothee C. Pinkhaus freut sich über die Auszeichnung: „Wir wollten unseren Schulzirkus retten. Auch, wenn der Anlass der Pandemie geschuldet war, war es eine tolle Chance, Kindern einen Blick hinter die Fassaden zu ermöglichen. Erst als wir mit den Kindern besprochen haben, warum wir Geld sammeln wollen, wurde ihnen klar, dass eine Zirkusfamilie wie eine kleine Firma funktioniert.“