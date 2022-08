CO2-neutraler Drachen-Prütt vor Ort geröstet

Radsportler der WSU haben den fair gehandelten und ökologisch angebauten Kaffee aus Hamburg per Rad geholt. Nun wurde er frisch geröstet und kann in Warendorf erworben werden.

Die Strecke, die der Kaffee nach Warendorf zurückgelegt hat, war zwar lang, aber er war fast emissionsfrei (WN berichteten). Von Honduras war die edle Bohne mit dem Segelschiff nach Hamburg gebracht und dort von fünf Radsportlern der WSU mit dem Rad abgeholt worden. „ES war mir wichtig, dass der Transport CO 2 -neutral war“, sagt Stefan Kurlovich, Inhaber der Kosterei. Er nach den biologischen und fair gehandelten Kaffee entgegen. „Die Menschen dort bekommen vorher ihr Geld“, versichert Kurlovich. Nun war es an der Zeit, dass der Kaffee auch allen anderen Warendorfern zur Verfügung gestellt werden kann. Stefan Kurlovich hat ihn darum in seinem Ofen vor Ort geröstet und verpackt. „Ich habe ihn 15 Minuten lang bei 200 Grad geröstet. Es ist ein milder und fruchtiger Kaffee, der in 1700 bis 1900 Metern Höhe angebaut wird“, erklärt Kurlovich. In Warendorf wird er nun als Sonderedition der Hausmarke Drachenprütt als „Coffee-Tour 2022“ verkauft. Insgesamt haben die Radsportler der WSU 100 Kilogramm mitgebracht, die nun in 250-Gramm-Päckchen angeboten werden. Als kleines Dankeschön für die 600 Kilometer lange Radtour ist auf jedem Päckchen das Logo angebracht.

Trotz des recht hohen Preises von 12,90 Euro je 250 Gramm, der angesichts des fairen Handels und des ökologischen Anbaus unumgänglich ist, haben sich bereits viele Kaffeeliebhaber gefunden, die bereit waren, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Den Kaffee gibt es in der Kosterei und im Geschäft NatourErlebnis in der Emsstraße.