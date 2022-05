Comeback des ewigen Duells

„Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause freuen wir uns auf ein tolles Comeback der legendären Nilspiele, das Sportfest des SC Hoetmar“, teilt der Pfingstausschuss mit. SC-NORD gegen SC-SÜD, das ewige Duell, heißt es hierzu wieder an Pfingsten.

„Ob aktiv auf dem Platz, im Sand und in der Halle – oder aber als Fan, Betreuer, Zuschauer und Unterstützer am Rand, wir begrüßen alle Teilnehmer und Gäste, die unser Sportfest so besonders machen.“ Neben dem traditionellen Fußballspiel hat der Pfingstausschuss wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Angefangen mit den Tischtennisduellen am Mittwoch, Volleyball am Donnerstag und Tennis am Freitagnachmittag, gibt es dann wieder das Highlight für alle Kids: Das traditionelle Entenrennen auf dem Wieninger Bach, alias „Nil“. Danach geht es zum Sportplatz, das Altherren-Fußballduell wird ausgetragen. Parallel findet ein Darts Turnier statt, sowie das „Treffen der Legenden“, jener Männer der ersten (und zweiten) Stunde, die die Nilspiele aus der Taufe hoben. „Danach wollen wir in einer kleinen Fotoshow die 50-jährige Geschichte der Nilspiele Revue passieren lassen und die eine oder andere Anekdote zu grandiosen Siegen und schönen Erlebnissen oder auch Missgeschicken und lustigen Unfällen hören.“

Der Samstag steht dann ganz im Zeichen von des Beachvolleyballs, Jugendfußballs und des Nillaufes, bevor dann am Sonntag das legendäre Spiel ohne Grenzen, eine Sportart der etwas anderen Disziplinen, ausgetragen wird. Hierzu können sich noch Teams (mindestens vier Teilnehmer/innen ab 16 Jahren) anmelden, die um die Siegprämie (50 Liter Bier) kämpfen wollen – unter vorstand@sc-hoetmar.de. Zusätzlich zeigen am Sonntag die Tanzgruppen des SC Hoetmar ihr Können, bevor dann am späten Nachmittag zunächst die A&B-Jugend und dann die Senioren-Fußballer ihr klassisches Duell Nord gegen Süd austragen.

„Den Montag schließen wir dann mit einer Radtour rund um Hoetmar und einem abschließenden Eintopfessen im Vereinsheim.“ Auch für die Kleinsten ist im Rahmenprogramm gesorgt: Die Knaxburg steht am Samstag und Sonntag, Clown, Kinder schminken, Basteln & Malen sowie eine Kinderdisco werden am Sonntag geboten. Und abends geht es dann am Samstag- und Sonntagabend im Zelt auf der Sportlerparty und „Schwarz-Gelben Nacht“ hoch her.

„Wir freuen uns auf rege Beteiligung und viele Gäste aus dem Golddorf und der Nachbarschaft, auf das die Nilspiele 2022 zum 50-jährigen Jubiläum ein unvergessliches Erlebnis werden.“