Comeback mit Jazz-Frühschoppen

Lange war es ruhig im und um das Freckenhorster Bürgerhaus. Mit einem musikalischen Jazz-Frühschoppen meldete sich der Trägerverein des historischen Gebäudes am Sonntag aus der coronabedingten Veranstaltungspause zurück.

Das große, offene Scheunentor sorgte dabei nicht nur für ausreichend Belüftung, sondern mit den Sonnenstrahlen auch für spürbare Fröhlichkeit bei den gut 20 Besuchern. Diese genossen die Musik, die Thorsten Stracke am Akkordeon mit seinen Söhnen Cajetan Stracke am Kontrabass und Levin Stracke an der Gitarre als „Swing Dynamique“ zu Gehör brachte. Die Familienband aus Everswinkel präsentierte dabei echte Jazz-Klassiker sowie populäre Stücke, etwa von Hildegard Knef oder Caterina Valente, aber auch Eigenkompositionen.