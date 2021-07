Corona-Impfung beim Einkaufen

Warendorf

Einkaufen und nebenbei noch gegen Corona geimpft werden – möglich macht das derzeit der Kreis Warendorf. Das Impfmobil stand am Mittwoch auf dem Parkplatz vor dem Marktkauf am August-Wessing-Damm in Warendorf. Zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr wurden hier in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe und Mitarbeitern des Kreises die Impfstoffe BioNTech, Moderna, AstraZeneca sowie Johnson & Johnson angeboten.

Von Christopher Irmlerund