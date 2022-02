Corona-Kranke meist 18 bis 40 Jahre alt

Die wenigsten Corona-Kranken in Warendorf gibt es in der Altersgruppe über 80 Jahre, die meisten bei den 18- bis 40-Jährigen. Erster Beigegeordneter Dr. Martin Thormann stellte Donnerstag den Ratsmitgliedern die im Hauptausschuss gewünschte Aufschlüsselung der Fallzahlen nach einer fünfteiligen Alterstaffelung vor. „Das beweist“, so Thormann, „die Haupt-Krankheitslast liegt nicht bei den Alten.“

6,4 Prozent der – Stand Donnerstag – bisher 4421 registrierten an Corona Kranken waren laut Thormanns Auswertung 60 bis 80 Jahre alt, 26,7 Prozent zwischen 40 und 60 Jahren. Die größte Gruppe der Betroffenen ist der mit 18 bis 40 Lebensjahren mit 33,9 Prozent; knapp dahinter die der bis 18-Jährigen (30,8 Prozent).

„ »Die Haupt-Krankheitslast liegt nicht bei den Alten.« “ Erster Beigeordneter Martin Thormann

Diese jüngste Fraktion weist bei den Fünf- bis Elfjährigen mit 15,5 Prozent die Mehrheit aus, ungefähr gleich viele Kinder waren null bis 4 Jahre (6,5 Prozent) oder Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren (8,7 Prozent).

Insgesamt seien bisher 11,6 Prozent der Warendorfer Bevölkerung mit dem Covid-19-Virus infiziert gewesen. Das bedeutete seit Thormanns letztem Zwischenbericht eine Woche zuvor zwei Prozent mehr, was die Dynamik der Ansteckungsraten zeige. Am Mittwoch, ergänzte Thormann noch, habe es einen erneuten Corona-Spaziergang gegeben, der allerdings angemeldet gewesen sei. Zudem haben sich die Teilnehmer an die Maskenpflicht gehalten, was die Kollegen vom Ordnungsamt kontrolliert haben. Apropos Kontrollen: Die würden ab sofort weniger werden.