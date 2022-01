Revival des Strick- und Häkelbooms der 80er Jahre ist spürbar

Sassenberg

In den vergangenen pandemiegeplagten Jahren mussten sich vermutlich einige Menschen ein neues, coronakonformes Hobby suchen. Viele sind dabei beim Stricken hängen geblieben: Die einen haben die Nadeln vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben in die Hand genommen, andere das über die Jahre eingeschlafene Hobby wieder reaktiviert. Unsere Zeitung hörte sich bei Sassenbergern und „Gebrasa Wolle“ um.

Von Michèle Waßmann