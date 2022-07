Da geht‘s lang in Warendorf

Wegweisend, im Wortsinne, ist die jüngste Investition in den Standort Warendorf. Die Stadt hat eine komplett neue touristische Ausschilderung für die Historische Altstadt in Auftrag gegeben und auch schon aufgestellt.

Die roten Schilder mit weißer Schrift im Stadtbild fallen sofort ins Auge. Die Stadt hat eine komplett neue touristische Ausschilderung in Auftrag gegeben und auch schon aufgestellt. Wegweisend, im Wortsinne, ist die jüngste Investition in den Standort Warendorf. Hintergrund: Der Schilderwald mit der punktuellen Beschilderung soll gelichtet, Besucher sollen gezielt mit dem neuen Leitsystem zu den Sehenswürdigkeiten und Servicestellen in der Altstadt gelotst werden.