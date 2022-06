Dachstuhlbrand auf Hof in Gronhorst

Freckenhorst

Zum Glück war die Feuerwehr schnell vor Ort und konnte das Schlimmste verhindern. In der Bauernschaft Gronhorst brannte in der Nacht zu Mittwoch ein Dachstuhl eines Stallgebäudes. Der Schaden fiel am Ende gering aus, berichtet die Polizei in einer Pressenotiz, Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.

-mala-