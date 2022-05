Eine Gedenktafel am Josephs-Hospital erinnert an die Verstorbenen der Corona-Pandemie und dankt den Pflegekräften. Zudem stiftete die Bürgerstiftung eine Eiche. Am Dienstag erfolgte die feierliche Übergabe.

Zum Gedenken an die Verstorbenen der Corona-Pandemie hat die Bürgerstiftung Warendorf dem Josephs-Hospital eine Gedenktafel und einen Baum gestiftet. Die feierliche Übergabe erfolgte am Dienstag. „Das ist ein sehr bedeutender und berührender Augenblick. Ich freue mich, dass Sie das in die Hand genommen haben“, sagte Doris Kaiser, Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Josephs-Hospital. Sie hob dabei auch die starke Leistung des Pflegepersonals hervor und dankte für deren Einsatz.

„ »Die Corona-Pandemie hat uns allen sehr viel abverlangt.« “ Klaus Ende, Vorsitzender der Bürgerstiftung

Unter dem Leitbild „Wir helfen Menschen, die helfen“ engagiert sich die Bürgerstiftung Warendorf in vielen Bereichen der Stadt. „Die Bürgerstiftung hat sich bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie unter anderem mit wiederholten Impfaufrufen und sonstigen Aktionen in Warendorfer Pflege- und Senioreneinrichtungen eingebracht. Die Corona-Pandemie hat uns allen sehr viel abverlangt“, erklärte Klaus Ende, Vorsitzender der Bürgerstiftung.

Neben dem Gedenken an die Opfer der Pandemie stand vor allem der Dank an die Pflegekräfte im Vordergrund. „Wir wollen aber hier insbesondere auch allen danken, die sich seit Aufkommen der Pandemie in allen Bereichen des Gesundheitswesens für die Bürgerinnen und Bürger eingesetzt haben.“ Als Form des Danks hatte die Bürgerstiftung neben der Eiche eine Gedenktafel aus Bronze ausgewählt. Sie beginnt mit einem Zitat des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier: „Wir sind ermüdet von der Last der Pandemie und wundgerieben im Streit um den richtigen Weg.“

„ »Viele Pflegedienste waren am Anfang schutzlos. Dank an die Pfleger, die viel zu wenig im Fokus stehen.« “ Peter Goerdeler, Vorstandsvorsitzender des Josephs-Hospital

Peter Goerdeler, Vorstandsvorsitzender des Josephs-Hospital, erinnerte an die Anfänge der Pandemie. „Als wir im Herbst 2019 die ersten Bilder gesehen haben von Menschen in Ganzkörperschutz, da wussten wir nicht, was für eine Katastrophe da auf uns zukommt.“ Nach den ersten Fällen in Deutschland habe es geheißen: „Wir sind bestens vorbereitet.“ Doch spätestens als die Bilder aus Bergamo zu sehen waren, als 6000 Tote innerhalb von sechs Wochen zu beklagen waren, sei vielen der Ernst der Lage bewusst geworden.

Der erste Lockdown kam im März 2020. „Ich glaube, es war richtig. Es hat uns Zeit gegeben, uns noch einmal besonders vorzubereiten“, sagte Peter Goerdeler. Anfangs habe auch Schutzausrüstung gefehlt. „Viele Pflegekräfte in Seniorenheimen waren am Anfang schutzlos. Ihnen gebührt Dank, denn sie stehen viel zu wenig im Fokus.“ Richtig los gegangen sei es dann mit der zweiten Welle Mitte Oktober und der dritten Welle im April. „Das war sehr prägend. Wir waren kurz davor, weitere Beatmungsplätze einzurichten.“ Es habe viele Schicksale gegeben, die selbst die hartgesottenen Mitarbeiter mitgenommen hätten. Insgesamt hatte das Josephs-Hospital bis jetzt 502 Corona-Patienten und 76 Verstorbene. „Zu wenig beachtet wird Long Covid. Viele Tausend Menschen können ihren Alltag nicht mehr bewältigen.“

„Was bleibt?“, fragte Peter Goerdeler. Eine gesellschaftliche Spaltung, die durch die Pandemie verstärkt worden sei, aber auch eine hohe Solidarität vor allem in der Anfangszeit. Er plädierte dafür, die Vielfalt der Krankenhäuser in Deutschland zu erhalten. „Im Bereich der Pflege müssen wir noch viel mehr machen, damit der Beruf attraktiver wird. Es gibt viele Karrieremöglichkeiten.“ Ganz wichtig sei es zudem, den Pflegekräften mehr Zeit für die Patienten zu geben.