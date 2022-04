Dankmesse der Kommunionkinder

Die Kommunionkinder in Freckenhorst im Jahr 2022 kamen am Montag zu einer Dankmesse zusammen. Ein Dank galt auch den 13 Frauen, die sich als Katechetinnen engagiert hatten.

Nach der Dankmesse am Montag haben sich die Kommunionkinder 2022 in Freckenhorst zu einem gemeinsamen Erinnerungsfoto aufgestellt.

Die Kommunionkinder in Freckenhorst haben am vergangenen Montag nach ihrer Erstkommunion am Wochenende eine Dankmesse gefeiert. Die Kommunionkinder 2022 heißen: Franziska Böhmer, Henry Brinkmann, Hannah Burchgart, Jannik Flaute, Mick Friehe, Alina Hack, Fabian Hegemann, Michelle Heitling, Luis Kalisch, Jannis Kemmerling, Matilda Laubrock, Titus Maibaum, Malene Möllmann, Romy-Sophie Mrkwa, Jesaja Musa, Ben Osthues, Frida Peveling, Maike Reinker, Philipp Schloetmann, Lia Schmidt, Nick Schönfeld, Emilia Schürmann, Gustav Schulze Schleppinghoff, Friedrich Schulze Willbrenning, Janne Suntrup, Collin Tophinke, Elias Tünte, Max Wellerdiek, Marlon Wendt, Jayden Wesseler und Tilda Winkler. Ein Dank gelte auch den 13 Frauen, die sich als Katechetinnen in die Vorbereitung auf die Erstkommunion eingebracht haben: Melanie Böhmer, Sandra Flaute, Marina Friehe, Tina Kalisch, Mareike Kemmerling, Geva Laubrock, Claudia Maibaum, Ute Möllmann, Miriam Musa, Simone Reinker, Maren Schulze Schleppinghoff, Sabine Wellerdiek und Claudia Winkler. Das teilt die Pfarrgemeinde in einer Pressenotiz mit.