Darpe schließt Standort am Markt

Grußkarten, Bürobedarf, Bücher und stilvolle Dekoartikel – dafür steht das Stadtgeschäft „Schreiben & Schenken“ am Markt. Seit mehr als 30 Jahren bietet Katja Darpe dort nun schon ein umfangreiches Sortiment an, das sie stets nach den Trends der Zeit ausgerichtet und erweitert hat. Zum Ende des Winters ist damit jedoch Schluss.

„Nach langer Überlegung habe ich mich dafür entschieden, den Darpe-Standort am Markt zu schließen und zukünftig ausschließlich im Bürocenter an der Beckumer Straße tätig zu sein“, teilt die Inhaberin mit. Die Geschäftsaufgabe bezieht sich auf die gesamte Verkaufsfläche vom Markt bis zur Laurentiusstraße sowie die Buchhandlung im Obergeschoss. Spätestens Ende März werden die Ladentüren schließen, eventuell auch schon früher.

„Wirtschaftlich erforderlich ist die Geschäftsaufgabe nicht. Vielmehr sind es persönliche Gründe, die mich dazu bewegt haben, diesen Schritt jetzt zu gehen“, verrät Darpe. Geplante Vorhaben wie die Integration eines Fernwärmenetzes, die voraussichtlich mit mehrjährigen Einschränkungen in der Fußgängerzone einhergehen, haben sie dann in diesem Entschluss bestärkt. Das Gebäude Markt 5 ist seit 1908 im Besitz der Familie Darpe. Gespräche über die weitere Nutzung der Immobilie wurden gerade erst aufgenommen. „Einzelne Ideen gibt es, diese sind aber weder final noch spruchreif“, hält sich Darpe bedeckt. „Jetzt konzentriere ich mich erst einmal auf den Abverkauf und die Verabschiedung meiner langjährigen Kunden, für deren Treue ich mich ganz herzlich bedanken möchte.“

Katja Darpe künftig im Darpe Bürocenter tätig

Wenn Katja Darpe dann in einigen Wochen zum letzten Mal ihre Ladentüren öffnen wird, tut sie dies mit einem weinenden und einem lachenden Auge. „Auf der einen Seite werde ich gerne und viel an die schönen Jahre hier zurückdenken. Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch schon sehr auf meinen neuen Lebensabschnitt und Arbeitsort, an dem ich hoffentlich den einen oder anderen meiner Stammkunden wiedersehen werde.“

Das Darpe Bürocenter an der Beckumer Straße hat sich noch mehr auf die innenarchitektonische Gestaltung von Büros und Arbeitslandschaften spezialisiert. In diesem Zuge wurde das Angebot um Küchen und Polstergarnituren erweitert, die – wie die klassischen Bürobedarf-Artikel – sowohl für Geschäfts- als auch für Privatkunden erhältlich sind.