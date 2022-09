„Darup“ steht wieder zum Verkauf

Warendorf

Claus Kaperschmidt, Inhaber des Telgter Wintergartenzentrums Münsterland, scheint die Faxen dicke zu haben. Er will sich von der Darup-Immobilie an der Emsstraße in Warendorf trennen und bietet diese für 825.00 Euro im Internet zum Kauf an.

Von Joachim Edler