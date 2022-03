Das Dorf gesäubert

Die Bedingungen für die diesjährige Dorfsäuberungsaktion in Hoetmar waren optimal: Die Sonne lachte und aufgrund der noch nicht eingesetzten Vegetation war der Müll auch schnell und gut sichtbar. Rund 50 Helferinnen und Helfer waren bei der Aktion des Schützen- und Heimatvereins am Start.

Rund 50 Helfer in Hoetmar am Start

Viele helfende Hände kamen im Rahmen der Müllsammelaktion in Hoetmar zusammen.

Bereits zum 23. Mal fand am Samstag die Dorfsäuberungsaktion des Schützen- und Heimatvereins statt. „Wir nehmen die Aufgabe an, unser Dorf, die Umgebung und unsere Heimat vom Müll zu befreien“, sagte Ansgar Drees als Vorsitzender des Heimatvereins. Aufgrund der weiterhin hohen Corona-Zahlen sei man froh, die Aktion mit der gebotenen Vorsicht durchführen und das Bewusstsein für die Umwelt schärfen zu können.

Über 50 Personen, darunter viele Kinder, trafen sich zu Beginn der Aktion an der ehemaligen Stellmacherei und teilten sich in mehrere Gruppen auf die Sammelstrecken auf. „Wir sind mit der Teilnehmerzahl zufrieden und freuen uns über die zahlreichen Kinder“, sagte Ansgar Drees. Eine Rekordbeteiligung wie in Post-Corona-Zeiten mit teilweise über 120 Teilnehmenden gab es aber nicht.

Gesäubert wurden am Samstag alle Wirtschaftswege, Plätze und Gräben rund um Hoetmar, sowie besonders frequentierte und beliebte Flächen im Dorf, darunter der Bolzplatz an der Schule oder der Wiebusch. „Die äußeren Bedingungen sind heute ideal“, war Ansgar Drees überzeugt. Zum einen habe die Vegetation noch nicht eingesetzt, weshalb der Müll noch gut zu erkennen sei. Zum anderen seien die Gräben trocken und es scheine die Sonne.

Der Müll – darunter vor allem Flaschen, Zigarettenpackungen und To-Go-Verpackungen von Imbissketten – wurde in einem Container gesammelt, den die Stadt Warendorf zur Verfügung gestellt hatte. Um die fachgerechte Entsorgung kümmert sich in den nächsten Tagen die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf, die die Müllsammelaktion auch mit Müllsäcken, Greifzangen, Handschuhen und Warnwesten unterstützte. „Im Vergleich zu den letzten Jahren ist das Müllaufkommen konstant geblieben“, resümierte Ansgar Drees. Vereinzelt habe es Hot-Spots gegeben, die aber auch auf bei schlechtem Wetter geplatzte Müllsäcke zurückzuführen seien könnten. Statt einer Grillaktion zum Abschluss gab es dank Corona zum Start nur einen „Snack to Go“.