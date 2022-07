Das Ende der Endlosschleife

Schützenfest in Vohren startet am kommenden Samstag

Es schien fast eine Endlosschleife zu werden für Timo Krüllmann Große-Frie und seine Frau Anna Krüllmann: Der Kommandeur der Ehrengarde und seine Frau waren über drei Jahre das Dauerbrenner-Königspaar der Vohrener Schützen.

Doch jetzt läuft der Countdown und nichts scheint der Übergabe der Königsketten am kommenden Wochenende mehr im Wege zu stehen. Hatte sich das Ehepaar schon an das Dasein als Königspaar gewöhnt? Vielleicht, schwer wird ihnen der Abschied sicherlich fallen. Doch ein Schützenfest ist schließlich dazu da, dass ein neuer König die Herausforderung an der Vogelstange sucht.

Antreten aller Formationen

Los geht es damit am Samstag (2. Juli) um 14 Uhr, und zwar mit dem Antreten aller Formationen auf dem Festplatz. Eine halbe Stunde später folgt das Hampelmannschießen der Ehrengarde und Jungschützen sowie der Damengarde. Parallel dazu findet das Kinderschützenfest statt. Um 15 Uhr gibt es ein gemeinsames Kaffeetrinken im Festzelt. Hier werden auch die Ehrungen und Beförderungen verdienter Mitglieder erfolgen. Musikalisch wird das Prozedere untermalt vom Spielmannszug Sassenberg. Gegen 16.30 Uhr wird das neue Kinderkönigspaar gekrönt. Um 20 Uhr treten die Schützen noch einmal an, bevor der Tag im Festsaal mit einer gut bestückten Tombola und der Gute-Laune-Band „Liveline“ langsam ein Ende nimmt.

Der Sonntag beginnt für die Schützen mit dem Weckruf um 6 Uhr recht früh. Um 10.30 Uhr gibt es im Festzelt einen Gottesdienst. Hier bittet der Vorstand alle Schützen, in Uniform zu erscheinen. Ab 12.45 Uhr beginnt der Verkauf der Schießlose an der Königsbank. Eine Viertelstunde später heißt es: Antreten auf dem Sportplatz, wo das Königspaar erwartet wird. Es folgt die Abnahme der Parade durch die Majestäten, bevor es ab 14 Uhr spannend wird, dann startet das Königsschießen.

Hampelmannschießen der Schützenbrüder

Anschließend gibt es das Hampelmannschießen der Schützenbrüder. Um 15 Uhr findet ein Kaffeetrinken im Festzelt statt. Zum Unterhaltungsprogramm gehört zudem ein Platzkonzert und auch die Kinder kommen mit vielen Aktionen auf ihre Kosten. „Da das Blasorchester Marienfeld kurzfristig mangels Spielfähigkeit abgesagt hat, musste der Vorstand ein dickes Brett bohren; konnte aber das Gebrasa Blasorchester aus Sassenberg verpflichten. Somit ist Vohren musikalisch nun in Sassenberger Hand“, schreibt der Schützenverein Vohren in einer Pressenotiz. Das Gebrasa Blasorchester unterstützt am Schützenfestsonntag den Spielmannszug aus Sassenberg, welcher bereits seit Vohrener Vereinsgründung dort musikalisch tätig ist. Um 19 Uhr treten die Schützenschwestern und -brüder an, um bei der Krönung ihrem neuen Herrscherpaar die Ehre zu erweisen. Danach geht es zur Polonaise mit Einzug ins Festzelt. An diesem Abend ist es die Band „Törn on“, die mit stimmungsvoller Musik auf die Tanzfläche lockt.