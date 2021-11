Das Glück mit der „Pension Glück“ gefunden

Neues Bed & Breakfast in Warendorf

Warendorf hat eine neue Pension, die „Pension Glück“. Zwei Zimmer, modern eingerichtet in einem Altbau an der Langen Kesselstraße. Betrieben wird das Bed & Breakfast von Anja und Uli Becker, die für ihren Traum auch ihr Leben in München aufgegeben haben.

Von Jonas Wiening