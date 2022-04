„Das ist ein Leuchtturmprojekt“

Nachdem sich der große Regen verzogen hatte, brachten die Verantwortlichen des Projektes „Heimat(er)kennen – Freckenhorst (er)leben“ die letzte Infotafel am ehemaligen Bahnhof an. Zuvor war der Ortstermin aufgrund der Wetterlage kurzfristig in die Gärtnerei Murrenhoff verlegt worden. „Wir sind am Ende eines Projektes, aber fertig wird man nie“, sagte Christian Murrenhoff, Vorsitzender der Freckenhorster Werbegemeinschaft. Gemeinsam mit dem Heimatverein wurde hier über mehr als drei Jahre ehrenamtlich viel Arbeit und viel Herzblut investiert, um Freckenhorst für Touristen noch attraktiver zu gestalten.

„Es ist an der Zeit, Danke zu sagen“, richtete Murrenhoff seine Worte zunächst an die finanziellen Unterstützer. Jana Uphoff-Overhues von 8Plus Vital.NRW hatte hier großen Anteil, denn der Verein hat alleine zwei Drittel der Kosten übernommen. „Das war eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Es hat sogar Freude gemacht, Förderanträge auszufüllen“, versicherte Murrenhoff und hatte ein kleines Präsent für die werdende Mutter mitgebracht. Ihre Nachfolgerin Pia Weischer war ebenfalls vor Ort, um sich über das Freckenhorster Projekt zu informieren. Das fehlende finanzielle Drittel übernahm die Stadt Warendorf, bei der sich der Gewerbevereinsvorsitzende ebenfalls bedankte.

Doch alle finanziellen Mittel hätten sicher nicht ausgereicht, wenn es nicht so viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in Freckenhorst gegeben hätte. Die nachfolgende Liste erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da am Donnerstagvormittag auch nicht alle anwesend sein konnten. Vor Ort waren aber Friedel Rose, der mit seinem umfangreichen Heimatwissen eine große Hilfe war, Helmut Eismann, der für die Fotos gesorgt hat, Margit Schulze Stentrup vom Vorstand des Heimatvereins, Bernd Reinker, der die Schilder aufgestellt hat, Hermann Flothkötter, Achim Hensdiek und Günter Tönne, die alle tatkräftig mitgeholfen haben.

Christian Murrenhoff gab auch schon einen Ausblick auf den 10. Juli, denn an diesem Sonntag soll das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Es soll ein großes Heimatfest mit buntem Programm auf dem Kirchplatz geben. „Regierungspräsidentin Dorothee Feller hat auch zugesagt. Es kommen viele interessante Talkgäste“, versprach Murrenhoff.

Verschiedene Flyer wurden zur Unterstützung des Projektes „Heimat(er)kennen – Freckenhorst (er)leben“ erstellt. Es gibt eine Übersicht über 25 Stationen, und an jeder Station ist eine Infostele aufgestellt. Es gibt drei große Schilder mit der Übersicht über alle Stationen. Eine am Kirchplatz, eine am Weberplatz und die dritte, die gerade im Park installiert wurde.

Christian Murrenhoff ist hier vor allem von den historischen Fotos begeistert. „Wenn man die alten Bilder sieht, dann ist das immer wieder ein Genuss.“ Auf den Tafeln sind QR-Codes angebracht, die den Besuchern weitere Informationen über das Smartphone bieten. Dazu gehören auch Audioguides, so dass die Besucher einfach zuhören können. Für die Stelen wurde ein Freckenhorstschild entwickelt, von dem es drei große und 25 kleine gibt.

In einem Flyer zum Projekt sind zwölf geführte und zum Teil brandneue Touren verzeichnet, die für Besucher angeboten werden. Es gibt ein Lesezeichen mit Freckenhorster Fotos und allen wichtigen Geschichtsdaten auf der Rückseite, zudem können Postkarten erworben werden. Die Besucher können die Stiftskirche mit einem weiteren Flyer besichtigen. Alle Informationen sind im Internet abrufbar, und dort finden sich auch zahlreiche professionelle Fotos, die zum Teil auch als 360-Grad-Bilder und mit gesprochenem Text von Klaus Gruhn bewundert werden können. „Ich finde das cool. Freckenhorst ist schöner als ich dachte“, freut sich Christian Murrenhoff.

„Ich kann gar nicht genug Dank an alle Beteiligten aussprechen“, lobte Bürgermeister Peter Horstmann das Engagement der ehrenamtlichen Helfer. „Das ist vorbildlich und bestärkt mich in der Bewerbung für die Leaderregion. Das ist hier ein Leuchtturmprojekt. Ich ziehe meinen Hut.“

Ein großes Dankeschön fehlte aber noch. „Christian Murrenhoff war der Motor. Er kann sogar Leute motivieren, die gar nicht wollen“, sagte Hermann Flothkötter. Margit Schulze Stentrup bestätigte das: „Die Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft war sehr befruchtend.“ Doris Kaiser, stellvertretende Bürgermeisterin, zeigte sich ebenfalls begeistert: „Das ist für Freckenhorst ein großer Mehrwert. Das tut Freckenhorst gut, und das tut der Entwicklung gut.“