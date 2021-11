Das Leid nicht hinnehmen

Kann der Mensch aus der Vergangenheit lernen? Beim Blick auf das, was sich gerade zwischen Belarus und Polen abspielt, könnte man daran zweifeln. Auch um solche aktuellen Aspekte ging es in den Reden zum Volkstrauertag.

Hauptfeldwebel Daniel Frank salutiert, während zwei Soldaten einen Kranz niederlegenTheo Fleuter als Vorsitzender des Schützen- und Heimatvereins hielt in Hoetmar die Gedenkrede.Bürgermeister Peter Horstmann hielt die Gedenkrede zum Volkstrauertag in Warendorf.

Anlässlich des Volkstrauertags gedachten am Sonntag die Menschen in ganz Deutschland der Opfer von Krieg und Gewalt. In diesem Jahr standen insbesondere die Kriegstoten, die dem Überfall auf die Sowjetunion vor 80 Jahren zum Opfer gefallen sind, im Mittelpunkt. „Wir haben es trotz unfassbarer Gräueltaten der Vergangenheit noch immer nicht geschafft, kriegerischem Treiben, Mord und Verbrechen ernsthaft Einhalt zu gebieten. Und wir müssen uns mit jedem Tag der vergeht, eingestehen, dass wir an dieser Aufgabe weiterhin scheitern“, sagte Bürgermeister Peter Horstmann

„Das heutige Gedenken an die Opfer von Gewalt und Krieg, von Terrorismus und Extremismus, Antisemitismus und Rassismus ruft uns daher sehr deutlich in Erinnerung, dass wir uns mit unserem Scheitern nicht abfinden dürfen, dass wir uns nicht der Lethargie ergeben dürfen, die Welt sei in manchen Dingen eben nicht zu ändern. Denn die Welt ist zu ändern!“, sagte Horstmann.

Oberst Rüdiger Jorasch, Kommandeur der Sportschule der Bundeswehr, Abordnungen der Sportschule der Bundeswehr, der Reservisten, des NRW-Landgestüts, des DRK und der Feuerwehr, Vertreter aus Rat und Verwaltung und viele Bürger nahmen an der Gedenkfeier am Ehrenmal auf dem Marienkirchplatz teil.

Auch in den Warendorfer Ortsteilen fanden Gedenkfeiern statt. „Wir können das Geschehene nicht rückgängig machen und wir dürfen es auch nicht ignorieren, relativieren oder umdeuten. Der einzige Weg, der uns bleibt, ist dafür einzutreten, dass sich Krieg und Diktatur nicht wiederholen werden“, sagte Theo Fleuter als Vorsitzender des Schützen- und Heimatvereines Hoetmar. Gemeinsam müsse man erkennen, wohin Verblendung, Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit, Hass und Gewalt gegenüber Andersdenkenden oder Menschen anderer Herkunft oder gegenüber Schwachen geführt haben: „Wir müssen aus der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft lernen.“

In Freckenhorst machte Peter Huerkamp darauf aufmerksam, dass es neben den Leidtragenden der Kriege weiterhin viele Menschen gebe, die unter Rassismus, Gewalt, Terrorismus, Extremismus und Antisemitismus leiden würden: „Wir stellen uns die Frage: Lernt der Mensch überhaupt etwas aus der Vergangenheit und ist er bereit, sich für Frieden und Versöhnung einzusetzen?“ Tief bewegt habe ihm in diesem Jahr die Begegnung mit einem 25-jährigen Flüchtlinge aus Eritrea, der von seiner Odyssee nach Europa berichtet habe. Aber auch vor dem Leid der Menschen an den Grenzen von Belarus und Polen dürfe niemand die Augen verschließen: „Wir brauchen ein menschliches Miteinander ohne Anfeindungen und Zurückweisungen.“

Hoffnungsvoll stimme ihn, dass es in unserer Stadt viele Menschen gibt, die nicht gleichgültig gegenüber menschlichem Leid sind und dort mutig einschreiten, wo Menschen unsere Hilfe benötigen: „Wenn kleine Gemeinschaften so funktionieren, kann dies auch bei größeren Strukturen bis hin zu unserer internationalen Staatengemeinschaft funktionieren. Wenn wir uns alle für Frieden und Versöhnung einsetzen, gibt uns dies einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft.“

Weitere Gedenkfeiern gab es in Milte und Einen-Müssingen. Auf Einladung der Kameradschaft Milte hielt Regierungspräsidentin Dorothee Feller am Ehrenmal am Friedhof die Gedenkrede. In Einen-Müssingen ergriff Monika Schlieper als Brudermeisterin der Schützenbruderschaft St. Georg Müssingen das Wort. Sowohl Feller als auch Schlieper sprachen sich für ein weltweites friedvolles Miteinander aus.