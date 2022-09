Der Krisenstab arbeitet an Plänen für einen eventuellen, großflächigen Stromausfall.

Auch wenn Martin Thormann, wie er sagte, „nicht kopflos agieren“ oder in Alarmismus verfallen will: Eine flächendeckende Versorgung mit Strom wäre realistisch betrachtet in Warendorf kurzfristig nicht zu schaffen, wenn es einen großen Ausfall gäbe.