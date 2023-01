Das passiert mit der Darup-Immobilie

Für einen kurzen Augenblick war Claus Kaperschmidt den behördlichen Stress um eine Baugenehmigung für die ehemalige Darup-Immobilie an der Emsstraße in Warendorf leid. Immer wieder unvollständige Unterlagen, Prüfungen, Ablehnungen, Auflagen. Vor allem beim Brandschutz und beim Denkmalschutz schieden sich die Geister. Gegenseitig schoben sich Hauseigentümer und Stadt in den vergangenen Jahren die Schuld in die Schuhe (die WN berichteten mehrmals).

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert