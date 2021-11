Das Politische in der Kleintierzucht

In der Schützenhalle in Einen setzte sich am vergangenen Wochenende eine liebgewonnene Tradition fort. 18 Züchterinnen und Züchter präsentierten hier insgesamt 211 Rassekaninchen aus 27 Rasse- und Farbenschlägen. Es war die 84. Auflage der Kreisschau.

So freuten sich die Züchter bei der offiziellen Eröffnung am Samstagmittag über die Teilnahme einiger politisch Verantwortlicher; zugleich warben sie um deren Unterstützung. „Alle Tiere sind putzmunter und kerngesund“, betonte Jan Gierhake, Mitglied des Vorstands der Kreisverbands, im Rahmen seiner Begrüßung. Vermeintliche Umweltschützer forderten immer neue Auflagen, beispielsweise sechs Quadratmeter große Flächen pro Tier. Dies führe im Endeffekt zu steigenden Kosten und könnte manchem die Freude an der Kaninchenzucht nehmen. Bei Fragen solle der Dialog mit den Züchtern gesucht werden, so sein Appell.

„ »Wenn einer Natur- und Tierschutz betreibt, sind es doch Landwirte und Tierzüchter.« “ Vizebürgermeisterin Doris Kaiser

„Sie wissen, dass ich Ihnen seit Jahren verbunden bin“, betonte Warendorfs stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser. Schließlich sei sie Schirmherrin der Schau in Freckenhorst. Man erkenne den Charakter eines Menschen daran, wie er mit Tiere umgehe. „Wir müssen bei aller Tierliebe auch realistisch bleiben“, griff Kaiser die angesprochenen Quadratmeterzahlen auf. „Wenn einer Natur- und Tierschutz betreibt, sind es doch Landwirte und Tierzüchter.“ Landtagsabgeordneter Daniel Hagemeier dankte den Aktiven für ihren Einsatz. Sie hätten mit viel Umsicht und ehrenamtlichem Engagement eine Schau vorbereitet.

Auch der Bundestagsabgeordnete Henning Rehbaum lobte die Züchter. „Sie machen das nicht nur mit Leib und Seele, sondern mit sehr viel Sachverstand.“ Nichts sei vollkommen, dennoch brauche es praktikable Lösungen für das westfälische Kulturgut. Der Ehrenvorsitzende Heinrich Pötter dankte den Organisatoren und attestierte ihnen eine hervorragende Arbeit. „Das ist wirklich noch Idealismus, dafür danke ich euch.“ Der stellvertretende Landrat Winfried Kaup unterstrich seinerseits die Bedeutung des zeitaufwendigen Hobbys.

Bei Fragen Dialog mit Züchtern suchen

Eine Eisenbahn könne man mal wegpacken, Tiere erforderten eine tägliche Betreuung. Im Anschluss ließen sich die geladenen Gäste durch die Ausstellung führen und erfuhren, wie die Bewertungen zustande kommen. Die Auszeichnung der besten Züchter erfolgte dann am Sonntag. Hierbei erhielt Franz Janich (Oelde) die Kammermedaille, Bernhard Rahr (Freckenhorst) nahm den Landesverbandsehrenpreis entgegen. Rahr wurde für die beste Gesamtleistung und das beste Tier der Schau prämiert. Zum Vereinskreismeister kürte die Jury W 915 Freckenhorst (1445 Punkte) vor W 564 Drensteinfurt (1336,5 Punkte) und W 546 Warendorf (1334 Punkte).