Das Rätsel um die Ems bleibt

Die Ansichten des ungezügelten Flusses in der Ausstellung „Künstler porträtieren die Ems“ zog viele interessierte Besucher an – und warf Fragen auf, an welchen Orten die Bilder entstanden sind. Am Ende der Serie unserer Zeitung steht der Versuch, diese Rätsel zu lösen.

Versuch einer Auflösung des Bilderrätsels um die Ems: Rudolf Berger (l.) hat das Emsbild des Kunstmalers und Grafikers Wilhelm Götting ausgewählt und Wolfgang Götting (Mitte) und Reinold Schoppmann als Spezialisten an den Fluss eingeladen.

Die Renaturierung der Ems stößt bei den Menschen auf großes Interesse. Nach den Begradigungen in den 1930er- bis 1950er Jahren, soll die Ems an vielen Stellen nun in den ursprünglichen Zustand zurück geführt werden. Aber wie genau hat sich die Ems damals durch die Landschaft gewunden? Welche Bäume und Sträucher wuchsen dort? Ist das überhaupt möglich?

Die Ebbers-Galerie hat mit ihrer Ausstellung „Künstler porträtieren die Ems“ von März bis April den Versuch gewagt, diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Lokale Künstler und Künstlerinnen wie Wilhelm Götting, Elli Grützner, Heinz Eickholt, Friedrich Wilhelm Mundinger, Anton Westkamp, Theodor Hagemeyer, Werner Scheidt, aber auch unbekannte Künstler haben damals an den Ufern der Ems gesessen und gemalt.

Die eindrucksvollen Ansichten der ungezügelten Ems zogen viele interessierte Besucher an. Sie standen vor den Bildern und rätselten „Wo ist das denn eigentlich genau?“

Viele Leser gaben Hinweise

Die WN-Redaktion hat, zusammen mit Rudolf Berger, die Frage nach dem Ort in einem wöchentlichen Bilderrätsel an die Leser weiter gegeben. „Eine Vielzahl von E-Mails und Anrufen mit Ideen und Vermutungen ging bei mir ein“, freut sich Berger über das rege Interesse aus der Bevölkerung. Ein großer Dank gehe an alle, die genau hingesehen und sich ihre Gedanken gemacht haben. Aber es zeigt sich, dass die Veränderungen doch zu prägnant sind, um die genauen Orte mit der ursprünglichen Ems mit bloßem Auge zu bestimmen. Dazu kommt die künstlerische Freiheit, sich von der Wirklichkeit zu lösen und eigene Stimmungen mit einzubinden.

Wir wollen dennoch eine Art Auflösung wagen. Dazu hat Rudolf Berger das Emsbild des Kunstmalers und Grafikers Wilhelm Götting ausgewählt und Reinold Schoppmann als Emsrätsel-Spezialisten eingeladen. Und das aus besonderem Grund: In Schoppmanns Besitz befindet sich ein Gemälde von Wilhelm Götting mit fast identischer Ansicht. Außerdem ist Wolfgang Götting als Fachmann für die Arbeiten seines Vaters Wilhelm Götting, mit im Ems-Bilderrätsel-Boot.

Künstlerische Freiheit erschwert Ortsbestimmung

Ganz genau sieht Wolfgang Götting sich die beiden Bilder seines Vaters an und datiert sie auf den Anfang der 1960er Jahre. „Das kann man an den Farben und den Pinselstrichen erkennen“, erklärt Götting.

„Das kommt hin“, mischt sich Schoppmann ein. „Das Bild ist seit Anfang der 1960er Jahre im Besitz meiner Familie.“ Alle sind sich einig: Das eine Bild muss im Sommer und das andere im Herbst entstanden sein.

„Mein Vater war viel in der Natur unterwegs“, weiß Wolfgang Götting. „Dort hat er Skizzen angefertigt und diese dann in seinem Atelier ausgearbeitet.“ Und so setzt hier die zuvor beschriebene künstlerische Freiheit ein.

Dann zogen Rudolf Berger, Wolfgang Götting und Reinhold Schoppmann mit den beiden Gemälden an den vermuteten Ort des Geschehens und starten den Vergleich. Nun hatten sie zwar drei sehr ähnliche Emsansichten vor Augen, aber eine eindeutige Zuweisung konnten sie auch dabei nicht machen.