„Das war ein absoluter Gänsehautmoment“

Es ist die Woche der Friedensaktionen an den Schulen in Warendorf – und auch die Overbergschule hat dazu ihren Beitrag geleistet. „Alle Overberger“ ließen weiße Ballons mit ganz persönlichen Friedensbotschaften in die Luft steigen.

Auch an der Overbergschule wurde im Rahmen der Friedenaktionswoche alle Warendorfer Schulen eine besondere Aktion für den Frieden in der Ukraine und der Welt durchgeführt. Weiße Ballons mit Friedensbotschaften stiegen in den Himmel.

„In diesen Tagen blicken wir alle mit großer Sorge und Betroffenheit auf den schrecklichen Krieg in der Ukraine, der jeden angeht und berührt. Die Geschehnisse des Krieges sind aktuell auch für unsere Kinder präsent und beschäftigen sie“, so formuliert es die Overbergschule in einer Pressenotiz.

In allen Klassen der Overbergschule wurde und wird daher altersgemäß über den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland gesprochen. Dabei berücksichtigen die Lehrkräfte, was die Kinder bewegt und welche Gespräche in Schule notwendig und hilfreich sein können, um die Schülerinnen und Schüler behutsam sozialen und psychischen Halt zu bieten.

Im Rahmen der Friedensaktionen aller Warendorfer Schulen setzte auch die Overbergschule ein Zeichen für den Frieden.

Friedenstauben gebastelt

Am Dienstagvormittag bastelten alle Kinder fleißig Friedenstauben und auch Wörter des Friedens in verschiedenen Sprachen, die nun die Fenster des Schulgebäudes ausdrucksstark dekorieren. Und mehr noch: Zusätzlich fertigte jedes Kind eine kleine Friedenstaube an, auf die es eine persönliche Friedensbotschaft schrieb. Alle Friedensbotschaften wurden dann mit einem weißen Luftballon am Mittwochmorgen nach der großen Pause mit allen „Overbergern“ gemeinsam in den Himmel geschickt.

Ganz in Weiß als Symbol des Friedens schwebten die Luftballons dahin, gehalten vom Faden der Realität. Das Lied „Wir gehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg sangen alle Beteiligten während des Ballonstarts mit.

Auch Eltern folgten der Einladung, auf den Overberger Schulhof zu kommen und dem Ballonstart als gemeinsames Friedenszeichen nach dem Motto „Kommt vorbei und zeigt uns, dass wir für Frieden und Gerechtigkeit und gegen den Krieg sind“ beizuwohnen. „Das war ein absoluter Gänsehaut-Moment“, so fasst es die Schulleitung in der Pressenotiz zusammen und wünscht gleichzeitig: „Mögen alle Wünsche für den Frieden auf der Welt und insbesondere in der Ukraine ganz bald in Erfüllung gehen!“