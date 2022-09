Deichbruch fordert Einsatzkräfte

Hochwasserereignisse kommen in der heutigen Zeit immer häufiger vor. Auf sie bereiteten sich die Einsatzkräfte der THW-Ortsverbände Oelde und Warendorf in einer gemeinsamen Übung vor. Der Schwerpunkt lag auf der Deichverteidigung.

41 Einsatzkräfte der THW-Ortsverbände Oelde und Warendorf haben sich am Freitagabend zu einer gemeinsamen Übung getroffen, welche nach einer ersten Einweisung mit einer Kolonnenfahrt von Warendorf zum THW-Übungsgelände in Münster-Handorf begann.

Der Schwerpunkt der Übung lag zwar bei der Deichverteidigung, die Übungsinhalte waren dennoch sehr viel vielseitiger. So galt es, nach der Ankunft zunächst einen Bereitstellungsraum einzurichten. Hierfür wurden Zelte für die Verpflegung sowie für die Übernachtung aufgebaut, schließlich war bekannt, dass die Übung als 24-Stunden-Übung angesetzt und somit nicht vor dem späten Samstagnachmittag beendet sein würde. Aber auch die Stromversorgung galt es sicherzustellen, was durch die Fachgruppe Elektroversorgung des Ortsverbandes Oelde erfolgte. Parallel wurde durch die Einsatzkräfte mit dem Einsatz-Gerüst-System begonnen einen Übergang über einen Bach (oder Deichgraben) zu bauen, um den gefährdeten Deich gefahrlos erreichen zu können.

Übungsdeich simuliert Ernstfall

Nachdem diese Aufgaben erfüllt waren, ging es in den gemeinsamen Austausch am Lagerfeuer, um sich für die Herausforderungen am Folgetag auszuruhen, denn am Samstagvormittag begann der wirklich anstrengende Teil. Gerade die noch jungen und unerfahrenen Einsatzkräfte mussten erkennen, dass das Füllen und Verlegen von Sandsäcken eine körperlich äußerst fordernde Arbeit ist. Die Einsatzkräfte hatten eine Vielzahl an Sandsäcken zu füllen und mit diesen einen Deichbruch zu verschließen. Des Weiteren konnte im Übungsdeich auch das Durchsickern von Wasser simuliert werden. Dieses zwang die Führungskräfte, ihre Strategie zu ändern und die Sickerstellen mittels einer sogenannten Quellkade aus Sandsäcken zu verschließen und den Deich so zu sichern.

Erfahrungen aus früheren Einsätzen weitergegeben

Sowohl beim Übergang aus dem Einsatz-Gerüst-System als auch beim Füllen und Verbauen der Sandsäcke konnten die Einsatzkräfte von ihren Erfahrungen aus dem Unwettereinsatz im Zusammenhang mit dem Sturmtief „Bernd“ 2021 und dem Elbehochwasser 2013 profitieren. So hatten im vergangenen Jahr einige Einsatzkräfte aus Warendorf bereits derartige Übergänge im Schadensgebiet errichtet und auch beim Elbehochwasser waren Einsatzkräfte beider Ortsverbände gemeinsam bei Schönebeck aktiv, um mit Sandsäcken die Wassermassen zu bändigen. Diese Erfahrungen konnten nun von den erfahrenen Einsatzkräften weitergegeben werden.

An der Übung beteiligten sich 27 Einsatzkräfte aus dem Ortsverband Oelde und 14 Einsatzkräfte aus dem Ortsverband Warendorf. Die Einsatzleitung lag bei der Oelder Zugtruppführerin Nicole Ostkamp, welche an diesem Tag als Zugführerin fungierte. Unterstützt wurde sie bei ihren Führungsaufgaben von einer gemeinsamen Führungsgruppe aus den beiden Ortsverbänden.

Positives Feedback der Übungsteilnehmer

Aber nicht nur sie war am Ende mit dem Verlauf der Übung und den erzielten Ergebnissen nach dem Rückbau der gesamten Ausstattung zufrieden. Auch Übungsleiter Daniel Thiemann aus dem Ortsverband Oelde freute sich darüber, dass vieles wie erwartet geklappt habe und über das positive Feedback der Übungsteilnehmer. Unterstützt wurde Thiemann bei der Ausarbeitung der Übung vom Warendorfer Fachberater Guido Gawellek.