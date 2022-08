Dem Autoverkehr mehr Raum entziehen

Radfahrer sollen sich besser und vor allem sicherer durch die Straßen Warendorfs bewegen können. Dies ist eines der Hauptziele des städtischen Radverkehrskonzepts. Am Mittwoch legte Christoph Schmitz, Sachgebietsleiter Gebäudewirtschaft und Tiefbau, den Mitgliedern des Umwelt- und Mobilitätsausschusses einen Sachstandsbericht vor. Erste Gespräche mit StraßenNRW und dem Kreis Warendorf seien geführt worden, zahlreiche kleinere Maßnahmen bereits realisiert worden. Konkrete Verbesserungen erhoffe sich die Verwaltung im Bereich der Friedrichstraße, die deutliche Spurrillen aufweist. Hier, so führte Schmitz aus, sollen die notwendigen Sanierungsarbeiten mit einer Stärkung des Radverkehrs verbunden werden: Radfahrer erhalten hier in Zukunft den Vorrang. Dies sei ein erster Baustein im großen Konzept. Im Blick habe die Stadt auch den Bereich zwischen dem Bahnhof an der B 64 und dem Kreuzungsbereich zur Freckenhorster Straße. Noch seien Radfahrer gezwungen, auf der Straße zu radeln oder – verbotenerweise – den Gehweg zu nutzen. Hier soll ein großzügiger Radweg für mehr Sicherheit sorgen. Von Seiten der Ausschussmitglieder gab es viel Lob für die zahlreichen kleineren bereits umgesetzten Maßnahmen. Konkrete Anregungen folgten. Dr. Hans Günther Schöler (FDP) bezeichnete etwa die Dreibrückenstraße als „breit genug“ für eine Radspur. Laut Schmitz wird die Straße im Konzept berücksichtigt, sie müsse in Zukunft anders genutzt werden. Alfons Havelt (CDU) goss Wasser in den Wein. Er sprach das Thema Bankette an. „Das sieht hier auf dem Bild schön aus“, kommentierte er instandgesetzte Fahrbahnränder im Außenbereich. Besonders der Zustand der Mielestraße und weiterführend in Richtung Beelen missfalle ihm. „Das Thema Bankette ist ein Dauerthema“, entgegnete Schmitz. Diese Erfahrung zeige, dass sie nach Instandsetzung für einige Wochen hielten, mit Verweis auf das große Wegenetz seien stets nur kleine Bereiche zeitnah sanierbar. „Wir haben viele Stellen, wo der Bedarf hoch ist.“ „Wir müssen mehr Mut haben“, wandte Manfred Lensing-Holtkamp (Grüne) allgemein ein. Es gelte, dem Autoverkehr zugunsten des Rades Raum zu entziehen. Die Bemühungen der Verwaltung blieben indes nicht unentdeckt, befand der Ausschussvorsitzende Hubert Grobecker. „Ich glaube, dass von der Bevölkerung wahrgenommen wird, dass etwas passiert.“ Nach wie vor ist die Bevölkerung aufgerufen, sich mit konkreten Sorgen, Wünschen und Vorschlägen an die Verantwortlichen des Tiefbauamts zu wenden.