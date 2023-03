Aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet 

„Gesichter – Gesichter“ lautet der Titel der neuen Ausstellung von Demir Demiroski, die am Mittwoch (9. März) in der Ebbers-Galerie eröffnet wird. Der Künstler freut sich schon auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Demir Demiroski ist nicht nur Kunstinteressierten in Warendorf ein Begriff. Jahrelang prägte er mit vielen Ausstellungen und Aktionen das Warendorfer Stadtbild. Auch Demiroski selbst traf man oft persönlich in der Innenstadt an, und das hatte einen Grund: Viele Jahre hatte er nämlich sein Atelier im Warendorfer Elsberghaus. Mittlerweile lebt und arbeitet er in Kamen. Aber immer wieder zieht es ihn zwischendurch nach Warendorf zurück. „Gesichter – Gesichter“ heißt die neue Bilderserie, die er nun in der Ebbers-Galerie der Öffentlichkeit vorstellt.

„Ich freue mich, meine Bilder wieder in Warendorf ausstellen zu können“, gesteht Demir Demiroski bei den Vorbereitungen zur Ausstellung gegenüber Rudolf Berger. „Und ich freue mich, viele Freundinnen und Freunde aus der Warendorfer Kunstszene wiederzusehen.“

Immer für ein „Pläuschchen“ zu haben

Da braucht der Künstler sich wohl keine Gedanken zu machen. Mit Sicherheit wird Demiroski zur Eröffnung der Ausstellung am Mittwoch (8. März) um 11 Uhr in der Ebbers-Galerie viele bekannte Gesichter begrüßen können. Wer ihn kennt, weiß, dass er immer für ein „Pläuschchen“ zu haben ist. Und wer es zur Eröffnung aus irgendeinem Grund nicht schafft, kann sich vom 9. März bis 16. April zumindest die Arbeiten in der Ebbers-Galerie ansehen.

Demiroski wurde 1954 in Ohrid, Makedonien, geboren. In jungen Jahren machte er seine ersten Erfahrungen mit Kohle und Tusche. Kurz darauf begann er intensiv, mit Öl auf Leinwand zu malen – Landschaften, Porträts und Ikonen entstanden in dieser Zeit. Natürlich hat sich der Künstler in den Jahren weiterentwickelt, aber er ist sich dennoch treu geblieben. Auch heute noch gehören Porträts und auch Landschaften zu seinem Repertoire – wenn auch auf eigene Art stilisiert und abstrahiert. Sowieso gestaltet Demir Demiroski seine Bilder gerne in den unterschiedlichsten Stilarten.

Keine Porträts im üblichen Sinne

So darf man auf „Gesichter – Gesichter“ gespannt sein. Denn es werden keine Porträts im üblichen Sinne zu sehen sein. Demiroskis „Gesichter – Gesichter“ scheinen, losgelöst von allem, im freien Raum zu schweben. Die kräftigen Farben erinnern etwas an die „Flower-Power-Zeit“ der 70er-Jahre.

Die Bandbreite seines künstlerischen Ausdrucks macht es Demiroski möglich, dieselbe Sache aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und umzusetzen. Das wird man sicher auch bei „Gesichter – Gesichter“ entdecken. Inwieweit aber den Motiven reale Personen zugrunde liegen oder ob alle Gesichter frei von Demiroski entwickelt wurden, das kann der Künstler bei der Eröffnung seiner Ausstellung am besten selbst erzählen.