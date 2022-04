Den Saal zum Kochen gebracht

Sie können es noch: Das Feiern haben die Freckenhorster Bürgerschützen in der Coronazeit der Lautstärke und der ausgelassenen Stimmung nach nicht verlernt. Das beeindruckte sogar einen Star des Kölner Karnevals. Mit einem rauschenden Königsball im Saal Dühlmann wagte der Schützenverein am Samstag sein Comeback. Lautstark feierten die Schützen ihr Königspaar Alfons und Gabi Keßmann, als diese in Begleitung ihrer Throngesellschaft im Saal erschienen: „Wir haben einen König“ sangen die anwesenden Schützen gut gelaunt.

Doch sie können auch leise: kein Ton war zu hören, als Schützenpräsident Matthias Kalthöner erläuterte, dass die Throngesellschaft in diesem Jahr nicht mit einem Marsch durch Freckenhorst abgeholt wurde: „Das haben wir bewusst gemacht – aus Respekt vor den Opfern des Krieges in der Ukraine“, befand er es eine gute Entscheidung ein kleines Zeichen zu setzen. Unterstützt wurde der Königsball durch das Förderprogramm „Neu­startMiteinander“ des NRW-Heimatministeriums.

Alfons Keßmann, der bereits seit 2019 die Königswürde in der Stiftsstadt innehat, freute sich, endlich mit den Formationen, Freunden und Verwandten feiern zu dürfen. Besonders begrüßte er seine Mutter Elisabeth Keßmann und seine Schwiegermutter Antonia Jungemann, die trotz ihrer „fast 200 Jahre Schützenerfahrung“ mit guter Laune mitfeierten.

Auftritte der Jungschützen-Kapelle und des königlichen Kegelclubs „Die 13 Jünger“ sorgten für Abwechselung zum Tanz und gute Laune. Mit einer Videobotschaft richtete sich die Freckenhorster Throngesellschaft an den befreundeten Hoetmarer Thron, die aufgrund einer Hochzeitsfeier nicht nach Freckenhorst gekommen waren. Die Karnevalsgesellschaft „Silber Blau“ nahm nicht nur mit einer kleinen Abordnung am Königsball ihres Senators Alfons Keßmann teil, sondern hatte mit dem trompetenspielenden Entertainer Bruce Kapusta eine echte Größe der Karnevalsszene aus Köln zum Schützenball in die Stiftsstadt geholt. Dieser brachte zu später Stunde den Saal zum Kochen und war von der Feierlaune der Freckenhorster so begeistert, dass er gleich mehrfach überzog und sich nach dem Auftritt Zeit für Gespräche mit den Freckenhorstern nahm.

Am Rande des Königsballs freute sich Schützenpräsident Matthias Kalthöner über die gute Stimmung und den guten Zuspruch des Balls, auch wenn nicht so viele Gäste zu verzeichnen waren, wie in den Jahren zuvor. Er äußerte Verständnis für alle, die derzeit noch zurückhaltend seien. Gleichzeitig habe der Verein die Veranstaltung nur für Geimpfte geöffnet und zudem einen tagesaktuellen Test gefordert, um ein möglichst sicheres Feiern zu ermöglichen. Kalthöner zeigte sich zuversichtlich, dass das Schützenfest im Sommer stattfinden wird.