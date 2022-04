Den Wald im Spiel erleben

Gleich drei Tage durften in diesem alle Kinder des Jakobus-Kindergartens den Wald erforschen und spielerisch erleben. Die Wald-Aktionstage haben im Jakobus-Kindergarten bereits Tradition, doch in diesem Jahr durften auch die Jüngsten bei der Aktion mit dabei sein.

Wenn Kinder zu kleinen Entdeckern werden, dann ist der Wald immer eine gute Bühne: Im Rahmen der jüngsten Waldtage des Jakobus-Kindergartens gab es für Groß und Klein viel zu entdecken.

In einer Pressenotiz berichtet der Jakobus-Kindergarten über die Erlebnisse mit und im Wald: „Drei Tage im Wald ermöglichen den Kindern ein besonderes Naturerlebnis. Sie lernen den Wald und seine Eigenschaften spielerisch und kindgerecht kennen.“ Viele Kinder hätten nur noch wenige Berührungspunkte mit dem hiesigen Wald. Daher steckten die Tage für sie voller kleiner und großer Abenteuer. „Es gab viel zu entdecken. Die Kinder haben mehrere Weinbergschnecken gefunden und genaustens beobachtet. Es wurden Waldsofas gebaut, Bilder aus Stöcken, Ästen und anderen Naturmaterialien gelegt und Naturmaterialien in verschiedenen Farben gesammelt“, beschreibt das Team des Jakobus-Kindergartens die Tage. „Das besondere Highlight war ein großer Hügel. Die Kinder konnten dort herunterrutschen, sich rollen lassen oder versuchen hinunter zu gehen, was gar nicht so einfach war. Aber auch einfach über den Waldboden und durch Büsche zu laufen, war eine Herausforderung für manche Kinder“, so die Einrichtungsleitung Sarah Schweer. Die Eltern haben den Kindergarten durch Fahrgemeinschaften unterstützt.

Waldtage sind bei den Kindern sehr beliebt.

Die Waldtage im Jakobus-Kindergarten haben Tradition. „Sie sind bei den Kindern sehr beliebt. Ebenso die Eltern erleben dies als ein tolles Angebot“, heißt es dazu. Neu war, dass jetzt alle 60 Kinder (im Alter von eins bis sechs Jahren) an den Waldtagen teilnahmen. Früher waren es ausschließlich die Kinder, die nicht mehr gewickelt werden müssen. „Was solls, dann nehmen wir die Wickelsachen mit. Da sind wir uns als Team einig“, so eine Erzieherin des Kindergartens. Und es habe sich in den begeisterten Augen, selbst bei den Kleinsten gezeigt, dass dies die richtige Entscheidung war.