Der Ausweg heißt Mehrweg

Anfang Januar gilt für Gastronomen: Schluss mit Wegwerf-Verpackungen beim Außer-Haus-Verkauf. In Warendorf soll dafür ein einheitliches System her.

Anruf: einmal Quattro Stagioni, einmal Frutti die Mare zur Soundso-Straße. Wenig später drückt der Bote einem die Kartons in die Hand. Millionenfach geübt, Einweg ist Standard, seit es Lieferdienste gibt. Ab 2023 nicht mehr. Ab einer bestimmten Betriebsgröße müssen Gastronomen dann Mehrwegverpackungen nutzen. Wenn es nach Rebecca Lek und Michaela Allendorf geht, in Warendorf gerne ein einheitliches.

"Wir wollen so viele Gastronomen wie möglich mit an Bord holen", sagt Rebeca Lek im WN-Gespräch. "Wir müssen es sowieso alle machen, da wäre es vernünftig, gemeinsam zu kaufen." Das werde sich sicher auch auf den Preis auswirken. Der Kunde zahlt übrigens in der Regel nichts, solange er den nicht mehr benötigten Pfandbehälter wieder zurückgibt. Die Rückgabe funktionierte dann anbieterunabhängig: Habe ich gestern beim Asiaten bestellt, kann ich beim Haus mit gutbürgerlicher Küche oder dem Wahl-Italiener wieder abgeben.

Auf die Idee für etwas Gemeinsames kamen Lek und Michaela Allendorf während eines Infoabends bei Ebbers. Dort war es um individuelle Möglichkeiten für Unternehmer gegangen, auf einen denkbaren Blackout vorbereitet zu sein. "Dabei kamen wir auf das Thema Mehrwegverpackungen." Michaela Allendorf, deren Betrieb Mitglied im Dachverband Dehoga ist, war schon informiert über die im Januar anstehende Pflicht. Das in Münster bereits vor Jahren von einer Initiative eingestielte System setzt auf Glasschalen mit Deckel.

"Das präferieren wir auch", so Rebecca Lek. Es gebe verschiedene Größen, auch mit Unterteilungen bzw. Trennstegen wie früher in den klassischen Butterdosen. Die Pflicht für Mehrwegsysteme greift bei Betrieben ab 80 Quadratmetern Größe und fünf Mitarbeitern. Die müssen die Packungen anschaffen.

Die Stadt - die beiden Frauen hatten gleich den Bürgermeister angesprochen - unterstützt das Projekt beratend. Klimamanager Paul Hartmann habe eine Liste von stadtweit rund 50 Gastronomiebetrieben eingebracht, was den Initiatorinnen auch wichtig ist: "Wir wollen sehr gerne auch die Ortsteile dabei haben, um die Stadt abzudecken." Da es die Pflicht sowieso gebe, spreche aus ihrer Sicht alles für eine gemeinsame Lösung, findet Lek.

Im Januar, genau am 9., einem Montag, wollen die Frauen mit den Fachkollegen ins Gespräch kommen. Im TaW-Dachtheater soll es nur ums Mehrwegverpacken gehen. "Der Start so eines Modells hängt natürlich auch vom Grad der Teilnahme ab. "Wir werden versuchen, das dann möglichst schnell umzusetzen", erzählt Rebecca Lek.

Für Klimamanager Paul Hartmann ist die Rückkehr zu früher Bewährtem (mit den Henkelmännern der Großväter) auch die Abkehr von billig Produziertem. Auf die Kosten schaut er entspannt: "Die Ausgaben für Wegwerfsysteme und Pfand halten sich in etwa die Waage." Er habe selbst schon einige Gastronomen angesprochen, die zu dem Zeitpunkt noch der Meinung gewesen seien, etwas Eigenes zu machen. "Aber wenn man auf ein von der Dehoga und der Stadt Münster empfohlenes System zurückgreifen kann..." Hartmann ist gespannt, wie der Infoabend ausgeht.