Der Biss steckt oft im Nebensatz

Matthias Reuter in Aktion auf der Bühne des Theaters am Wall. Neben seinem hintergründigen Wortwitz zeigte Reuter aber auch seine pianistische Kunstfertigkeit am schwarzen Flügel

Einen spritzig-unterhaltsamen musikalischen Kabarettabend erlebten die Liebhaber gehobener Wortakrobatik mit grandiosem Klavierspiel am Freitagabend im Paul-Schallück-Saal. Bei seinem ersten Auftritt in Warendorf zeigte der „unvergleichliche“ Matthias Reuter bei seinem Programm „Wenn ich groß bin, werd’ ich Kleinkünstler“ von einer wahrlich erwachsenen Seite, die Kinderschuhen seiner Zunft sind ihm wohl längst zu klein geworden.

Für das Theater am Wall hat sich die Zusammenarbeit mit Reuters Agentur „Grubenblumen“, die ja auch „Wildes Holz“ vertritt, sicherlich gelohnt. Denn mit dem sympathischen Kabarettisten wurde das Kabarettangebot in Warendorf um eine mitreißende Farbe bereichert. Schon beim ersten „Boogie“ am schwarzen Flügel genoss man seine pianistische Kunstfertigkeit.

Immer wieder allerdings legte er kleine Kunstpausen in sein Spiel ein, plauderte dann unbekümmert über Gott und die Welt und erzählte kleine Anekdoten aus dem umtriebigen Leben eines Kleinkünstler.

Da verzieh man ihm sicherlich auch das kleine Richard Claydermann-Adeline-Zitat, dem er ein temperamentvolles südamerikanisches Finale verlieh. An der Urheberschaft seiner Worte gibt es ja im Gegensatz zu dem französischen Tastenblender keine Zweifel.

Scharfe Blicke hinter die Kulissen

Bei seinem permanenten Angriff auf die Lachmuskulatur des Publikums genoss man seinen Ausflug in die Niederungen der Kassenwelt im Supermarkt einer benachbarten niederländischen Stadt.

Was er dort an der „Plauderkasse“ erlebte, war schon skurril bis in den kleinsten Nebensatz und schauspielerisch glänzend in Szene gesetzt. Seine Rezitationen aus dem „Rentnerfischen im Hallenbad“ und seine auch ansonsten in Lyrik gefassten Emotionen zum Coronavirus war intelligente, feine Unterhaltung.

Seine Bücher wollte er ja in der Pause unter dem Bild von Heinz Rühmann signieren. Dies hatte er wohl nach dem mit Energie und Leidenschaft gestalteten ersten Programmteil ebenso vergessen wie die in der Garderobe auf ihn wartende Gitarre. Die Signierstunde gab es dann am späteren Abend nach der Show.

Als wahrer Virtuose der Wortakrobatik zeigte er sich mit einem „Leserbriefgedicht“ zur Pandemielage. Was sich da alles auf Corona reimte, war schon fantastisch, oftmals als Schüttelreim an die Kunst von Heinz Erhardt erinnernd. Seine Erlebnisse im Sanitätshaus würzte er mit jeder Menge humoristischer Prisen.

Aber bei aller Kurzweiligkeit durfte man sich nicht täuschen lassen. Der studierte Geisteswissenschaftler, der seine Magisterarbeit über das Kabarett in der Weimarer Republik geschrieben hat, schaut mit scharfem Blick hinter die Kulissen, lässt sich nicht täuschen und versteckt seine bissigen Angriffe eher geschickt in kleinen Nebensätzen. Aus dem tiefsten Ruhrgebiet kommen ja so Kabarettgrößen wie die „schwarze Witwe der Volksbelustigung“ Carmela De Feo und da befindet er sich mit seinem Programm in bester Gesellschaft.

Wer wie der sympathische Oberhausener in die Kleinkunstszene eher so reingerutscht ist, weil er sich als mittelmäßiger Automobilist eben nicht zum Taxifahrer eignete, war für das Publikum eine willkommene Gelegenheit, den Alltag zu vergessen und sich mit eingeschaltetem Gehirn mit den kleinen und großen Problemen unserer Zeit zu beschäftigen. Ob alles an seinen Geschichten aus dem wahren Leben nun erfunden war oder nicht, das wird wohl für immer ein ungelöstes Geheimnis bleiben.

Pianistische Kunstfertigkeit am Flügel

Unterhaltsam und bissig-satirisch war es auf jeden Fall, war der musikalische Lyriker an diesem Abend bot. Seine Fabel mit Tieren über den pazifistischen Hasen und die Fanhymne auf Angela Merkels bessere Hälfte Joachim Sauer besaßen schon neben schwarzhumorigen Anspielungen auch jede Menge Kultpotenzial.