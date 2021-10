Der Clou war die Singdusche

Nach langer Zeit war am Donnerstagnachmittag im Schatten der Stiftskirche endlich wieder Chorgesang zu vernehmen. Auf der Bühne des Singbusses, der in Freckenhorst Station machte, sangen der Kinder- und Jugendchor und viele Kinder, die sich spontan zu den Sängerinnen und Sängern gesellten.

Gut eineinhalb Jahre galt das Singen als wahrscheinlich gefährlichstes Hobby der Welt, weil die Corona-Infektionsgefahr beim Singen als unberechenbar eingeschätzt wurde. In der Folge fielen landauf landab die Chorproben aus. Auch beim Freckenhorster Kinder- und Jugendchor.

Eineinhalb Jahre ohne Chormusik seien nun endlich überstanden, freute sich Andrea Uhkötter, Vorsitzende des Freckenhorster Kinder- und Jugendchores, als sie am Donnerstagnachmittag im herbstlich-sonnigen Ambiente des Kirchplatzes, unzählige Kinder und Erwachsene begrüßte, darunter den Vorsitzenden des Kreissängerbundes Emsland, Franz-Josef Börste.

Auf Initiative der Vorsitzenden hatte der Singbus Station in Freckenhorst gemacht. Der Bus der Deutschen Chorjugend ist Teil des Programms „Kinderchorland“ – in jedem Ort ein Kinderchor und wird von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Der Bus ist Teil des Förderprogramms „MusikVorOrt“ des Bundesmusikverbands Chor und Orchester.

Als Botschafter für die Musik und die eigene Stimme will die Deutsche Chorjugend mit dem Bus, der an lediglich sechs Orten in NRW Halt machte, beim Aufbau von Kinderchören helfen oder bereits bestehende Kinderchöre bei ihrer Arbeit unterstützen. Der Sing-Bus-Bühnen-Truck war bereits am Mittwochabend auf dem Kirchplatz angekommen, der sich in einen Open-Air-Konzertsaal verwandelte und zu vorgerückter Stunde so farbenprächtig illuminiert wurde, dass Pfarrdechant Manfred Krampe staunte: „Oh, meine Kurie in Rot!“

Im Gepäck hatten die musikpädagogische Tourmanagerin Alina Gehlen und ihre Techniker unter anderem drei Zelte. Unter dem ersten Zeltdach informierten sich schon am Vormittag die Zweitklässler aus der Everwordschule, deren Leiter Guido Stricker die Kinderchorarbeit ebenso unterstützt wie Musiklehrerin Melanie Groß, über die Zusammenhänge von Atmung, Stimme und Gesang. Dicht umlagert war nicht nur diese Station mit dem gewaltigen Blasebalg.

„Cool“ fanden die Mädchen und Jungen das Rhythmus-Roulette. Soundchips nahmen hohe Töne, Tiergeräusche und Rhythmen auf, die die Kinder produzierten. Je nachdem, wie sie anschließend auf dem Roulette-Tisch platziert wurden, veränderten sich Melodie und Rhythmus. Der absolute Clou jedoch war die Singdusche, unter der jedes Kind gerne zum Mikro griff, um strahlend, nach Herzenslust – und nicht immer schön – zu singen. Doch im Vordergrund sollten an diesem Nachmittag der Spaß und das Gemeinschaftsgefühl stehen.

Während Vorstandsmitglieder sowie der Förderkreis, der den Kinder- und Jugendchor gerade in der schwierigen Zeit des Lockdowns stark unterstützt hatte, an Stehtischen über ihre Arbeit informierten, verfolgten vor allem viele Kinder aufmerksam das Geschehen auf der Bühne. Dorothee Prinz, Leiterin des Kinder- und Jugendchores, lud zur offenen Probe ein und gewährte Groß und Klein einen Eindruck in die Chorarbeit, die stets mit dem gemeinsamen Einsingen beginnt, bei dem Bären- und Kuschelstimmen sich in einem Zaubertopf zu einem wundervollen Chorgesang verbinden. Wie schön es klingt, wenn Vor- und Grundchor singen, bewiesen die Jüngsten in einem kleinen Konzert, in dem sie unter anderem Lieder wie „1000 tolle Plätzchen“ anstimmten. Auch der Jugendchor gab Kostproben seines Könnens, indem er beispielsweise Lady Gagas und Bradley Coopers „Shallow“ intonierte.

Das erste kleine Konzert nach langer Zeit nahm Andrea Uhkötter zum Anlass, langjährigen Chormitgliedern neben Urkunden und Nadeln endlich die seit Monaten auf ihrem Hof schlummernden Chor-Teddys zu übergeben. Normalerweise erfolgen diese Ehrungen während des Weihnachtskonzertes. Für fünfjährige Chorzugehörigkeit ausgezeichnet wurden Leonie Kuckelmann, Tristan Lammers, Pia Laumann, Laura Meinert, denen diese Ehrung schon 2020 hätte zuteil werden sollen, sowie Ferdinand Berneis, der in diesem Jahr fünf Jahre dabei ist, für zehnjährige Mitgliedschaft Regine Lammers, Merle Kuckelmann, Nele Hokamp und Carla Uhkötter.

Am Ende des Nachmittags standen die Chormitglieder und ihr junges Publikum gemeinsam auf der Sing-Bus-Bühne und stimmten einen Kanon an, in den auch die vielen erwachsenen Zuhörer einfielen. Gut möglich, dass zur nächsten donnerstäglichen Chorprobe viele neue Nachwuchssänger in die Pauluskirche kommen, die zurzeit als Probenraum dient. Vormerken können sich die Freunde der Chormusik auch schon einmal den 18. Dezember. Dann soll das nächste Weihnachtskonzert des Kinder- und Jugendchores stattfinden.