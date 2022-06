Der Garten im Fokus

Gärten und Parkanlagen stehen am kommenden Wochenende im Blickpunkt. Die Aktion des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe wird auch von der Stadt Warendorf unterstützt. Sie bietet zwei interessante Rundgänge zu diesem Thema an.

Am kommenden Wochenende wird öffentlichen und privaten Garten- und Parkanlagen eine ganz besondere Aufmerksamkeit zuteil.

Die Tourist-Information der Stadt Warendorf unterstützt die überregionale Aktion des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) mit zwei fachkundig geführten Rundgängen: Rundgang Nummer eins: „Die Essbare Stadt“. Der Grundgedanke der Warendorfer Bürgerstiftung lautet dazu: „Urbaner Raum wird zum Anbau von Lebensmitteln genutzt und soll die Gemeinschaft der Bewohner und Bewohnerinnen in der Stadt stärken.“ Wildblumenwiesen, Obstbaumfelder, Hochbeete mit diversen Gemüsesorten, Kräuterspiralen und vieles mehr sind durch die großartige Unterstützung Ehrenamtlicher entstanden. Bei diesem Rundgang wird das Konzept des Projekts erklärt, ferner wird erläutert, wer dahinter steht und welche Planungen in der Zukunft anstehen. Der Rundgang dauert rund 90 Minuten und findet am Samstag (11. Juni) um 16 Uhr statt. Treffpunkt ist die Tourist-Information, Emsstraße 4.

Der Rundgang Nummer zwei führt in den Emsseepark grüne Oase mitten in der Stadt. Wer heute durch den Warendorfer Emsseepark spaziert, sieht ihm seine weitreichende Geschichte kaum noch an. Vermittelt werden spannende Details über die Entstehung des Parks. Die vielfältigen Besonderheiten der Flora und Fauna, der Kunst und Freizeitmöglichkeiten in diesem einzigartigen Erholungsgebiet mitten in Warendorf werden die Teilnehmenden beeindrucken, verspricht die Tourist-Information.

Dieser Rundgang läuft ebenso über 90 Minuten – und zwar am Sonntag (12. Juni) um 16 Uhr. Treffpunkt ist die Tourist-Information, Emsstraße 4. Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten – bis Samstag um 12.30 Uhr telefonisch unter

0 25 81/54 54 54 oder per Mail an tourismus@warendorf.de.