Der Geschichte auf der Spur

Freckenhorst

Per Geocaching sollte der Schatz gefunden werden – und daran hatten die Mitglieder des Kinder- und Jugendchores in Freckenhorst auch sichtlich Spaß. Dazu war aber auch ein wenig Geschichtswissen rund um Freckenhorst nötig. Und am Ende wurde der „süße“ Schatz tatsächlich gefunden.

Von Andreas Engbert