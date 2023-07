Der Kammerchor ist jetzt bei Youtube

An einem Workshop-Tag haben die Sängerinnen und Sänger Auszüge ihres Repertoires aufgenommen. Die gibt es jetzt zu hören – und zu sehen.

Im Juni haben die Mitglieder des Westfälischen Kammerchores an einem Samstagvormittag eine Reihe von Stücken aus dem derzeitigen a cappella-Programm für einen neuen Online-Auftritt eingesungen.

Unprätentiös und ohne große Nachbearbeitung oder den Anspruch, die Wirkung eines Konzertes zu erzeugen, haben sich die Sängerinnen und Sänger wie zu einem Workshop zusammengefunden, um einige Stücke veröffentlichen zu können. Die Ergebnisse dieses Vormittags sind nun bei Youtube zu sehen und zum hören.

Auf dem Kanal des Chores oder mit den Suchbegriffen „WKW“ oder „Westfälischer Kammerchor Warendorf“ findet sich Musik von Heinrich Schütz, Max Reger, Søren Birch, Ernani Aguiar, Enjott Schneider, Knut Nystedt und Chorleiter Ansgar Kreutz.

Im Herbst wird der Chor Stücke für ein vorweihnachtliches Konzert im Kloster Vinnenberg einstudieren. Interessierte am Mitsingen sind herzlich willkommen. Mit den neuen Aufnahmen können sich nun alle am Chor Interessierten ein optisches und akustisches Bild machen.

Der Westfälische Kammerchor Warendorf hat sich im Frühjahr 2002 gegründet. Die Mitglieder des Chores kommen aus Warendorf, Beckum, Billerbeck, Coesfeld, Metelen, Telgte, Lünen, Neuss und Versmold. Es sind ambitionierte Chorsängerinnen und Chorsänger, die an der gemeinsamen Erarbeitung anspruchsvoller Chormusik interessiert sind.

Der Chor erarbeitet schwerpunktmäßig Werke aus der a cappella-Chorliteratur. Stimmbildnerische Arbeit mit einem ganzheitlich ausgerichteten Konzept spielt in der spezifischen Klanglichkeit des Chores eine große Rolle. Geleitet wird der Chor seit seiner Gründung im Jahr 2002 von Ansgar Kreutz, der als Kantor an St.Marien über zwanzig Jahre in Warendorf tätig war.

Kontakt zum Chor ist am Einfachsten über E-Mail an Chorleiter Ansgar Kreutz AnsgarKreutz@online.de zu bekommen.

Weitere Informationen auch über das genaue Programm und weitere Termine auch auf der Webseite des Chores:

www.westfaelischer-kammerchor-warendorf.de