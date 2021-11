Der Schwanenorden ist die höchste Auszeichnung, die die Warendorfer Karnevalsgesellschaft ihren Aktiven verleihen kann. Seit Samstag ist Volker Brügge stolzer Träger des schweren Metallschmucks am Bande. Seit närrischen elf Jahren ist der Hofmarschall mit von der Partie und begleitet die jeweilige Tollität durch die Session. Zu jedem einzelnen Prinzen konnte er im Rahmen seiner Ehrung am Freitag beim Sessionsauftakt im Haus Allendorf eine Anekdote erzählen. Einzig Hermann Josef Schulze-Zumloh übersprang er in seiner Aufzählung. Der Vereinspräsident nahm’s mit Humor und brachte seine närrische Regentschaft 2013 selbst in Erinnerung.

Die WaKaGe stellt diese Session, die wie Präsident Schulze-Zumloh betonte, „so vieles offen lässt“ unter das Motto: „Der Karneval lebt wieder auf – sei dabei und freu dich drauf!“

Hofmarschall Volker Brügge ist nun stolzer Träger des Schwanenordens, der höchsten Auszeichnung der WaKaGe. Foto: Andreas Engbert

Für das Auftaktfest hatten sich die Verantwortlichen für die „2G-Regel“ entschieden – kein Eintritt ohne Vorzeigen eines Impf- oder Genesen-Nachweises. Das wurde streng kontrolliert. Zudem wurde der Saal regelmäßig quergelüftet und Luftfiltergeräte sollten zusätzlich für Sicherheit aller Beteiligten sorgen. Trotzdem habe es am Tag der Veranstaltung noch einige Absagen gegeben, teilte der Vorstand im WN-Gespräch mit. Rund 170 von 190 angemeldeten Gästen feierten den Karnevalsauftakt.

Virtueller Gruß der „Hüpfer“

Eine Konsequenz aus 2G: die WaKaGe-Tanzgruppen „Flöckchen“ und „Hüpfer“ mussten auf ihren ersten Sessionsauftritt verzichten. Per Handyvideo grüßten die „Hüpfer“ die Karnevalisten wenigstens virtuell. Jeweils 14 neue Kinder wurden in den letzten zwei Jahren in den Tanzgruppen aufgenommen, informierten die Trainerinnen.

Glitzernd und farbenfroh präsentierte das große WaKaGe-Ballett seinen Showtanz für die letzten Session. Foto: Andreas Engbert

Für die geplante Prinzenproklamation am 15. Januar in der Bundeswehrsportschule zeigte sich Hermann Josef Schulze-Zumloh kämpferisch: „Eine Pripro ohne Flöckchen, ohne Hüpfer können wir uns nicht vorstellen. Das wird’s auch nicht geben“, hoffte er, dass sich für die Veranstaltung eine andere Lösung finde. Mitmoderator Peter Lackamp kündigte für die Pripro zudem eine „After-Show-Area“ an: „Die Party nach der Pripro wird etwas ganz Besonderes!“

Stimmungsvolle Partyhits

„Das große WaKaGe-Ballett ist komplett geimpft und komplett anwesend“, freute sich Peter Lackamp, dass zumindest diese WaKaGe-Tanzformation ihren Showtanz vorführte. Live vorgestellt wurden acht neue Tänzerinnen des WaKaGe-Balletts. Gemeinsam mit den beiden Neumitgliedern der Jungkarnevalisten stimmten die „Neuen“ dann das Vereinslied „Wir sind alle eine Familie“ an.

Ehrung närrischer Jubilare: Moderator Peter Lackamp, Prinz Frank I. Hülsbusch, Präsident Hermann Josef Schulze-Zumloh, Sina Bosse, Christian Gövert, Ivana Gusatovic, Philipp Grothues, Charlotte Terhan, Volker Brügge und Annemarie Bea Hoffmann. Foto: Andreas Engbert

Für reichlich Karnevalsstimmung sorgte die „Kölsche Cover Band“ aus Everswinkel, die gleich zu Beginn der Veranstaltung mit stimmungsvollen Partyhits die Warendorfer Karnevalisten auf die Session einstimmten.

Für ein närrisches Mitgliedsjubiläum von elf Jahren wurden neben Volker Brügge Philipp Grothues, Sina Bosse, Ivana Gusatovic und Charlotte Terhan ausgezeichnet. Seit 22 Jahren ist Prinzengardist Christian Gövert Mitglied der WaKaGe und erhielt für seine Treue die „Lachende Maske“ in silber.

In dieser Session wird es erstmalig drei Hofmusikanten für den Prinzen geben. Neben Prinz Frank I. (Hülsbusch) und Linda Weissink verstärkt seit Samstag Hermann-Josef Haverkamp das Sängerteam, das bei Auftritten der Tollität für ordentlich Stimmung sorgt.