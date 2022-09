Wenn Werner Stock zur Stadtführung bittet, dann ist das alles andere als ein gewöhnlicher Rundgang. „Ich halte meinen Vortrag aus dem Stegreif“, begrüßt er gerne seine Gäste, um gleich die Frage anzuschließen: „Was ist denn eigentlich ein Stegreif?“ Die Erklärung folgt sofort, denn es ist der Steigbügel, den früher vor allem der reitende Bote nutzte, um besser gesehen und gehört zu werden.

Schnell wird deutlich, was der Gästeführer vorhat. Er bietet eine Stadtführung mit besonderen Sprüchen an. Start ist dabei am Stadtmodell am historischen Rathaus. „Das ist eine Stadtführung kombiniert mit Wissen über die Stadt und mit Anekdoten“, verrät Stock. Die Führung hat er selbst ausgearbeitet, denn er wollte etwas Neues präsentieren. „Für mich ist eine Führung 70 Prozent Unterhaltung, 20 Prozent Wissen und zehn Prozent Anekdoten.“

Immer wieder streut Werner Stock darum alte Redewendungen, lustige Sprüche und kleine Geschichten ein, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu begeistern. Aber natürlich kommt dabei die Führung nicht zu kurz. Vom Stadtmodell aus geht es die Emsstraße entlang Richtung Ems. Neben der Tourist-Info sind heute die öffentlichen Toiletten. „Hier war früher die Legge“, erklärt Stock. In der Legge wurden die Leintücher vorgelegt und geprüft, und wenn sie gut waren, gab es den Leggenstempel, mit dem man das Leintuch verkaufen konnte. „Die Legge war im 16. und 17. Jahrhundert existenziell“, erklärt Werner Stock.

Etwas weiter bei Le Feu fällt auf, dass das Haus nach oben immer weiter in die Straße hineinragt. „Der kluge Mann baut vor“, verrät der Gästeführer. Denn früher sei die Grundsteuer für die Grundfläche erhoben worden. Darum haben viele in den oberen Etagen mehr Fläche gebaut und so die Steuer gespart. „In Münster in den Arkaden ist das perfektioniert worden.“

Dass die Emsbrücke im Krieg nicht zerstört wurde, ist für Werner Stock das „Wunder von Warendorf“. Der damalige übereifrige Hauptsturmführer, der die Befehle gegeben hatte, wurde noch in derselben Nacht bei einer Erkundungsfahrt nach Hoetmar verwundet und gefangen genommen. Sein Adjutant wurde durch Schüsse aus einem Panzerspähwagen getötet.

Jetzt übernahm ein junger Leutnant, der nicht so fanatisch war, die Führung der SS Truppen in der Stadt. Ein Glück für Warendorf. Am Ostermontag kam ein Pionierkommando nach Warendorf, das den Auftrag hatte, die Emsbrücken zu sprengen. Es wird erzählt, dass in der Zwischenzeit zwei mutige Warendorfer unter den Brücken die Zündschnüre durchgeschnitten hätten. Als der Führer des Sprengkommandos am Ostermontag gegen 11.30 Uhr das Signal zur Sprengung gab, fiel nur ein Teil der dreibogigen Emsbrücke der Detonation zum Opfer.

Weiter geht es zur Laurentiuskirche, und gerade die Bibel hält für Werner Stock viel Material für gute Sprüche parat und sorgt für Aha-Effekte. „In Sack und Asche gehen“ Menschen, die büßen müssen. „Halt die Klappe“ hat seinen Ursprung tatsächlich bei den Kirchenstühlen im Chorraum. Die Ordensleute mussten oft längere Zeit stehen, und die Misercordien – kleine Klappsitze – wurden genutzt, um sich zwischenzeitlich ein wenig zu erholen. Wenn so ein Klappsitz runterfiel, dann war das sehr laut, darum war es besser, die Klappe zu halten.

Warendorf war tatsächlich auch für eine Nacht Gastgeber für Johann Wolfgang von Goethe. „Das können wir nachweisen, im Gegensatz zu vielen anderen Orten, die das behaupten.“

Im ehemaligen Hotel Kaiserhof, gegenüber der kaiserlichen Post in der Oststraße, hat die berühmte Persönlichkeit übernachtet. Die Rechnung ist dort ausgestellt und kann bestaunt werden. Hier ist genau aufgelistet, wofür Goethe zahlen musste. Darunter auch ein Stadtgeld und ein Schmiergeld, weil früher die Räder der Kutschen geschmiert wurden. „Das hat einen Bedeutungswandel erfahren.“

Eine berühmte Enkeltochter hat Warendorf mit der bekannten Schauspielerin Doris Day, die eigentlich Doris Kappelhoff heißt. Franz Josef Wilhelm Kappelhoff, der Warendorfer Großvater von Doris Day, wanderte 1875 in die USA aus. Der Vater von Doris Day war William, das sechste der acht Kinder. „Doris hat einen Sing-Contest gewonnen und das Lied Day by Day gesungen“, erklärt Werner Stock, wie Doris Kappelhoff zu ihrem Künstlernamen kam.

Der Rundgang endet dort, wo er begonnen hat, auf dem schönen Warendorfer Marktplatz.

Zum Abschluss hat er noch ein paar nette Sprüche parat. „Viele Begriffe kommen aus der Textilindustrie“, sagt Werner Stock, der den „roten Faden“ während seiner Stadtführung durch Warendorf nie verliert.