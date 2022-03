In Hoetmar ist er wohl bekannt als der Mann mit dem roten Elektromobil, am Sonntag feiert Alfons Sickmann seinen 90. Geburtstag im Kreise seiner Familie.

Alfons Sickmann feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag

Alfons Sickmann feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag. Mit dem Elektromobil ist er in Hoetmar oft unterwegs.

Da fährt er wieder, dieser Mann mit dem roten Elektromobil, mit der roten Fahne und einem Schirm bei Wind und Wetter. Wenn er aus dem Haus geht, hat er immer diese Schiebermütze auf, und sein Handstock darf auch nicht fehlen. So kennt man in Hoetmar Alfons Sickmann. Am kommenden Sonntag (27. März) feiert Alfons im Familienkreis seinen 90. Geburtstag.

Im Jahr 1964 hat sich Alfons als Architekt im Golddorf selbstständig gemacht und auch bis ins hohe Alter war die Arbeit seine Erfüllung. Nach über 36 Jahren Selbstständigkeit hat Sohn Heribert im Jahr 2000 das Architekturbüro von ihm übernommen und führt dies in seinem Sinne weiter.

Fahrt zu den Hühnern statt Gang ins Büro

Dort, wo früher der Gang ins Büro und nachmittags die Fahrt zum Bauamt war, steht heute die Fahrt zum Frischmarkt auf dem Programm und danach geht es zu den geliebten Hobbyhühnern, um Eier zu suchen und zu füttern. Auch die Hoetmarer Dorfentwicklung war Alfons Sickmann stets wichtig, denn er war von 1986 bis 2001 Vorsitzender des Heimatvereins im Bundesgolddorf und 17 Jahre Schriftführer im Schützenverein. Zudem zeichnet ihn die Liebe zur Natur und zur Jagd aus.

Leider verstarb im vergangenen Jahr seine Ehefrau Mathilde. Die beiden waren knapp 60 Jahre ein Herz und eine Seele. Vier Enkelkinder halten Alfons Sickmann aber stets auf Trapp, sodass er sich mittags gerne zurückzieht.

Am kommenden Sonntag jedoch wird im Familienkreis gefeiert. Und gleich am Montag danach kann die Fahrt mit dem roten Elektromobil wieder losgehen.