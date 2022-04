Der Nachbar hätte reichlich Platz

In der Stadtverwaltung (l.) gibt es Bedarf für Büros. Interessant sind deshalb besonders an der Rückseite des Sparkassengebäudes Münsterstraße (o.) freiwerdende Flächen.

Ein neuer Sitzungssaal für den Stadtrat – in der Sparkassen-Hauptstelle? Das Gerücht ist eins von denen, an denen nach Mitteilung der Stadtverwaltung nichts dran ist. Allerdings bestätigte sie auf WN-Anfrage das grundsätzliche Interesse an Flächen in dem Geldinstitut. Bekanntlich wird die Hauptstelle mit der Niederlassung an der Freckenhorster Straße zusammengefasst. Näheres wollte die Sparkassen-Pressestelle im Sommer bekanntgeben.