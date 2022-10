Der Natur auf der Spur

Morgenkreis, Frühstückspause, klettern, Fußball spielen und herumtollen. Die Abläufe sind die gleichen wie in einer klassischen Ganztagsbetreuung und sie geben den Kindern einen sicheren Rahmen. Doch eine Sache ist in der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Josefschule diese Woche anders – die Umgebung. 45 Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zehn Jahren erkunden vormittags die Natur, gehen begleitet in den Emsseepark, ans Emsufer, wandern auf dem Insektenpfad, machen an Stationen der „Essbaren Stadt“ halt, probieren Schnittlauch und Tomaten und sehen wie Kohl und Kräuter wachsen. Kurz, sie setzen sich intensiv mit Landschaft und Naturmaterialien auseinander. Wie fühlt sich Natur an? Wie riecht Natur? Welche Naturprodukte kann man essen? Probieren, anfassen – die Natur mit allen Sinnen erleben – das ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Westpreußischen Landesmuseum und von „Innosozial“, dem OGS-Träger.

„Das Museum geht in die Schule“, beschreibt Katharina Kaup (Museumspädagogik) das gemeinsame Ferienprogramm. Die OGS-Grundschüler sind Teil des Ausstellungsprojektes „Meine Ems“. Die Ausstellung wird Anfang November im Westpreußischen Landesmuseum eröffnet. Die im Rahmen des Ferienprogramms entstandenen Beiträge der Erst- bis Viertklässler sind dann ein Baustein der Ausstellung „Meine Ems“.

Der andere: Geschichten und Erzählungen von Warendorfern, wie sie die Ems früher erlebt haben. Das Westpreußische Landesmuseum hatte dazu aufgerufen, Geschichten und Fotomaterial rund um das Thema Ems für die Ausstellung einzureichen. Und zahlreiche Beiträge sind eingegangen, wie Katharina Kaup bereits im Vorfeld verriet, darunter sonntägliche Spaziergänge am Ufer, das erste Date an der Ems, der dickste Fisch und die Renaturierung. „Das ist keine typische Museumsausstellung“, sagt sie. Während die Erzählungen der Erwachsenen, zum Beispiel als es noch die Flussbadeanstalt an der Ems gab, in Video-Interviews gezeigt und durch alte Fotobücher untermalt werden, sind die Projekte der Schüler „konserviert“ und dokumentiert. Die Projekte werden abfotografiert und sind als Fotos in der Ausstellung zu sehen.

Am Freitag ist ein Exkursionstag ins Museum geplant, dann können die Kinder sehen, wie die Ausstellungsräume aussehen und wo ihre Arbeiten hinkommen. Emsig wurde am Mittwoch dafür gebastelt und gewerkelt – auf dem Schulhof und in den OGS-Räumen: Kleine Kastanien-Männchen, ein Bambuswald, Fantasiebäume mit Wunschzetteln, kleine Floße aus Holzstöckchen oder Tannenzapfen, die später in der Ems zu Wasser gelassen werden – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. „Spielend Wissen vermitteln, für die Natur sensibilisieren“, bringt OGS-Leiterin Susanne Löbke das Projekt auf den Punkt, das vor allem eins stärkt: das Sozialverhalten.