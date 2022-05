Der neue Stall erntet viele gute Kritiken

Die Corona-Pandemie ist an vielem Schuld. Auch daran, dass die Eröffnung des neuen DOKR-Stalls vom Dezember auf Mai verlegt werden musste. So konnten schon rund 300 Pferde von den neuen Boxen profitieren, bevor das Gebäude nun auch offiziell im Kreise von FN- und DOKR-Mitarbeitern eröffnet wurde. Die Geschäftsführung nutzte dabei die Gelegenheit, auch die – ebenfalls verschobene – Ehrung langjähriger Mitarbeiter aus dem Vorjahr nachzuholen. Unter ihnen auch Stallmanager Herbert Winter, der 2021 sein 45-jähriges Jubiläum feiern konnte.

„Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, mit unserem Bundesstützpunkt ein Innovationszentrum und Impulsgeber in Sachen Pferdehaltung, Infrastruktur und Training zu sein, und sind diesem Ziel mit dem neuen Stall wieder ein Stück näher gekommen“, sagte Dr. Dennis Peiler in seiner Ansprache. Laut Peiler gab es bereits erstes gutes Feedback auf den neuen Stall. Besonders gute Kritik haben die insgesamt 42 hellen, großen Boxen und die sehr breite Stallgasse von den ersten Nutzern erhalten.

„ »Wir müssen hier das vorleben, was wir lehren und von anderen erwarten.« “ Markus Scharmann, Leiter des Bundesstützpunktes

Markus Scharmann, Leiter des Bundesstützpunktes, betonte dessen Vorbildrolle. „Wir müssen hier das vorleben, was wir lehren und von anderen erwarten“, sagte er und wandte sich damit nicht nur an die Aktiven und Trainer, sondern schloss auch die Veranstaltungen wie die Bundeschampionate, den Preis der Besten und das Nachwuchschampionat mit ein.

Die Einweihung des neuen Stalls ist ein erster Schritt in der Umgestaltung des Bundesstützpunkts, dessen Grundstein vor über 50 Jahren gelegt wurde. Dabei wird von einer mehrjährigen Bauphase ausgegangen, die in Etappen erfolgt. Als Nächstes sollen die Werkstätten und Lagerräume aus dem Innenteil der Anlage auf die andere Straßenseite verlagert und anschließend mit dem Umbau des ältesten Stalltraktes begonnen werden.

Sekretärin Monika Grabowski nach 45 Jahren verabschiedet

Bei der Ehrung langjähriger Mitarbeiter konnten FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach und FN-Finanzchef René Straten die Namen von 31 Mitarbeitern verlesen, die schon seit mehr als zehn Jahren und länger für den Verband tätig sind und 2021 ihr jeweiliges Jubiläum feierten. Neben Herbert Winter kann auch Monika Grabowski, Sekretärin in der Ausbildung auf 45 Jahre Tätigkeit bei der FN zurückblicken. Bei der Feier im neuen Stall war sie allerdings nicht dabei. Sie war schon am Tag vor der Feier offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden.