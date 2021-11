Der noble Ton als Markenzeichen

Auf solch einen Musikgenuss haben die Fans der Warendorfer Galeriekonzerte sicher schon lange gewartet. Zu lange dauerte Coronapause an – jetzt spielt das „Pindakaas Saxofon Quartett“ im Sophiensaal in Warendorf und hat „America!“ im Gepäck.

Am 21. Oktober wird die Reihe der Galeriekonzerte fortgesetzt mit dem „Pindakaas Saxofon Quartett“ aus Münster. Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Sophiensaal (Kurze Kesselstraße 17).

Im März 2020 war es der erste Kammermusikabend, der Corona „zum Opfer fiel“, jetzt findet er endlich statt: der Auftritt des „Pindakaas Saxofon Quartetts“ im Sophiensaal.

„Pindakaas“ (niederländisch für „Erdnussbutter“) ist der Name, den sich die Musikerinnen und Musiker in selbstironischer Weise vor zwanzig Jahren zugelegt haben: Thorsten Floth (Sopransaxophon), Guido Grospietsch (Altsaxophon), Anja Heix (Tenorsaxophon) und Matthias Schröder (Baritonsaxofon). Alle vier stammen aus Nordrhein-Westfalen und erhielten hier ihre musikalische Ausbildung. Sie sind musikalisch und allgemein beruflich ausgesprochen breit aufgestellt. Thorsten Floth ist freischaffender Musiker und Musikpädagoge, der in den Sparten Klassik, Jazz und Rock zu Hause ist. Guido Grospietsch arbeitet als freier Musiker, Fotograf und Musikpädagoge und leitet mehrere Saxofon-Ensembles. Anja Heix kann als Multiinstrumentalistin gelten (Oboe, Saxofon, Querflöte, Klarinette). Sie war und ist Orchestermusikerin an verschiedenen Theatern und Musicalhäusern bundesweit.

Matthias Schröder ist Musiker, Kulturjournalist und Musikdramaturg und fungiert als Künstlerischer Leiter der Konzertgalerie Bagno in Steinfurt.

Der noble Ton

Der noble Ton ist das Markenzeichen des „Pindakaas Saxofon Quartetts“. Seit seiner Gründung vor zwanzig Jahren hat es sich in der Musikszene etabliert und wandelt dabei gern jenseits gängiger Kammermusikprogramme.

Beim Internationalen Meisterkurs „Kammermusik mit Saxofonen” wurden die Musikerinnen und Musiker mit dem „Kulturpreis” ausgezeichnet. Das Ensemble gab Konzerte im Rahmen bekannter Festivals, etwa beim „International Summer Festival“ in Kuwait, dem Arts & Galloway Festival in Schottland oder der Deutsch-Italienischen Kulturwoche in Italien. Kammer- und Kirchenkonzerte gaben die Saxofonisten auch in der Schweiz, den Niederlanden sowie in ganz Deutschland. Inzwischen liegen mehrere CD-Einspielungen vor.

„America!“ lautet die Überschrift über dem Warendorfer Konzertprogramm. Präsentiert werden Werke des 20. Jahrhunderts von „amerikanischen Komponisten“ im weiteren Sinne: Da haben auch ein Kurt Weill (Alabama Song) und ein Igor Strawinsky (Tango) Platz. Im Zentrum stehen Kompositionen von George Gershwin, Aaron Copland, Leonard Bernstein (Auszüge aus „West Side Story“), Chick Corea („Children’s Songs“), Astor Piazzolla und Samuel Barber. Von letzterem wird eine Adaption des bekannten „Adagio for Strings“ geboten. Aufgrund der angespannten Pandemie-Lage gilt die verschärfte Regelung 2G „geimpft oder genesen“, deren Einhaltung beim Einlass kontrolliert wird. Der Mund-Nasen-Schutz ist während des gesamten Konzertes zu tragen und die Musiker werden das Programm ohne Pause vortragen. Karten können unter info@galeriekonzerte-warendorf.de reserviert und dann an der Abendkasse erworben werden. Natürlich gibt es auch den normalen Verkauf an der Abendkasse.