„Der Runde Tisch in der Mitte“

Das neue Pastoralteam übernimmt in Absprache mit dem Bistum jetzt in „pastoraler Hinsicht“, also im Hinblick auf die inhaltlichen Gestaltung der Arbeit der Gemeinde, nun die Leitung der Pfarrei. Dabei möchte das Team im engen Kontakt sein mit den Gemeindemitgliedern. Deshalb wird es auch eine Versammlung, auch Pfarrkonvent genannt, geben.

Auf einen „Neustart“ setzt die katholische Pfarrei St. Bonifatius und St. Lambertus in Freckenhorst und Hoetmar. Und das nicht nur, weil in den vergangenen zwei Jahren etliche Aktivitäten pandemiebedingt nicht stattfinden konnten. Im vergangenen Jahr wurde ganz bewusst kein klassischer „Pfarreirat“ mehr gewählt. Stattdessen wurden Mitglieder in ein achtköpfiges „Pastoralteam“ aufgenommen, das mit Pfarrdechant Manfred Krampe, Pastoralreferent Sebastian Bause, Diakon Martin Kofoth und Jugendreferent Lukas Färber aus vier Hauptamtlichen und mit Josef Brand, Timo Brunsmann, Susanne Drees und Wilma Murrenhoff aus vier Ehrenamtlichen besteht.

Dieses Team möchte nun, nach einer gemeinsamen Klausurtagung, mit der Arbeit starten. „Das ist ein ganz neuer Weg“, sind sich die Mitglieder einig, dass das Pastoralteam eben keine Fortsetzung des bisherigen Pfarreirats mit neuen Strukturen ist.

Inhaltliche Gestaltung der Gemeindearbeit

Das Team übernehme die Leitung der Pfarrei in „pastoraler Hinsicht“, also der inhaltlichen Gestaltung der Arbeit in der Gemeinde. Diese Veränderungen wurden in Absprache mit dem Bistum Münster mit Blick in die Zukunft geführt. „Irgendwann kommt ja auch der Zeitpunkt, an dem ich in Pension gehe“, macht Pfarrdechant Manfred Krampe deutlich, dass es wohl keinen neuen eigenen leitenden Pfarrer für Freckenhorst und Hoetmar geben werde. So liege der Vorsitz des Pastoralteams schon jetzt nicht automatisch beim Pfarrer, sondern wechsele jährlich: „Es geht darum, dass man miteinander das Leben der Kirchengemeinde gestaltet.“

Auf Mitwirken der Gemeinde gesetzt

Dabei setzen die Verantwortlichen auf das Mitwirken der gesamten Gemeinde. „Wir sind sozusagen der Runde Tisch in der Mitte – aber wir sind eben nur ein Tisch von vielen Gruppen“, erläutert Susanne Drees bildhaft, dass das Pastoralteam als Gruppe in der Gemeinde auf Augenhöhe mit den Mitgliedern arbeiten wolle: „Unserem Team kommt vor allen Dingen die Aufgabe zu, diese Gruppen zu befähigen und zu ermutigen, zu handeln.“ Dazu könnten beispielsweise Sachausschüsse oder Gruppen, die sich eines Themas annehmen, auch mit eigenen Budgets ausgestattet werden. Es herrscht, dass wird im Gespräch mit dem Pastoralteam deutlich, Aufbruchstimmung: „Kirche hat sich immer verändert“, ruft Wilma Murrenhoff alle Gemeindemitglieder zur Beteiligung an den Veränderungsprozessen auf. Dafür wolle das Pastoralteam mit den Menschen ins Gespräch kommen, Ideen sammeln und Räume schaffen – unter anderem mit Informationsständen etwa beim Krüßingfest oder einer stärkeren Präsenz in Social Media. Ideen dürfen auch gerne per Mail gesendet werden: pastoralteam@bonifatius-lambertus.de

Pfarrkonvent wird abgehalten.

Zwecks Kontakt mit den Gemeindemitgliedern lädt das Pastoralteam zu einer Versammlung ein, Pfarrkonvent genannt. Dort möchte sich das Team persönlich vorstellen und im Gespräch mit den Gemeindemitgliedern Ideen entwickeln. Der Pfarrkonvent findet statt am 18. Mai (Mittwoch) um 19 Uhr im Pfarrheim in Hoetmar. Anmeldungen sind in den Pfarrbüros oder per Mail (pfarrkonvent@bonifatius-lambertus.de) erwünscht.