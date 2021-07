Der Stoff, aus dem die Träume sind

Warendorf

Design und Schnitt entwirft die 33-Jährige selbst, die die Schule für Modemacher in Münster besucht, anschließend Erfahrungen in der Industrie gesammelt, Produktionen in Asien besucht, ein Jahr in Australien als Managerin im Flagship-Store von „Scotch und Soda“ gearbeitet hat. Zurück in Deutschland verfestigte Katharina Rottkemper ihren Traum einer eigenen Kollektion und seit kurzem auch eines eigenen Geschäftes.

Von Joachim Edler