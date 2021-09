Mit der Bewerbung zur Landesgartenschau formuliert Christel Hoof ihre Wünsche neu

Ein Kneipp-Refugium mit Wassertretbecken in der Ems, Barfußpfad, Kräutergarten und Sinnespfad. Das alles kann sich Christel Hoof, Vorsitzende des Warendorfer Kneipp-Vereins, sehr gut im Rahmen einer Landesgartenschau in Warendorf vorstellen.

Ein Kneipp-Refugium mit Tretbecken, Barfußpfad, Kräutergarten und Sinnespfad. Das alles kann sich Christel Hoof, Vorsitzende des Warendorfer Kneipp-Vereins, sehr gut im Rahmen einer Landesgartenschau in Warendorf vorstellen. Der Wunsch, ein öffentliches Wassertretbecken in den Emsseepark zu integrieren, ist so alt wie der Warendorfer Kneipp-Verein. „Ein Kneipp-Refugium, das wäre auch für die Stadt Warendorf eine tolle Attraktion – ein Publikumsmagnet“, findet Christel Hoof. Sie hat ihre Vision weiter konkretisiert und stieß damit – nach eigener Aussage – nicht nur bei Bürgermeister Peter Horstmann, sondern auch beim Arbeitskreis Emsinsel und im Rahmen der Bürgerbeteiligung für die Landesgartenschau auf offene Ohren – und vor allem auf Zustimmung. „Wassertreten wirkt gesundheitsfördernd für den ganzen Körper. Wenn wir so etwas für Bürger anbieten können, stärkt das auch den Standort Warendorf.“