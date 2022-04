„Der Weg“ führt zum Krüßingfest

Das Krüßingfest steht vor der Tür, und damit auch wieder der große Kunstmarkt. Nach zwei Jahren Pause freuen sich alle Beteiligten darauf, wieder ihre Werke zeigen zu können. Jeder Künstler spendet zudem eine seiner Arbeiten für die große Verlosung. Und es gibt in diesem Jahr einen ganz besonderen Hauptpreis, der ebenfalls schon zwei Jahre darauf wartet, einen neuen Besitzer zu finden.

Es handelt sich um ein Werk des Freckenhorster Bildhauers, Malers und Restaurators Josef Recker, das vom Warendorfer Hermann-Josef Becker gespendet worden ist. Das Kunstwerk trägt den Titel „Der Weg“ und wurde im Jahr 2004 erschaffen. „Josef Recker war viele Jahre mit meiner Schwester Annegret Michel in Freckenhorst zusammen“, berichtet Hermann-Josef Becker. Er selbst habe Recker ebenfalls oft in dessen Künstleratelier besucht. „Er war ein kreativer Kopf. Ich sehe ihn noch vor mir mit einem Rotwein in der Hand, einer Zigarette und seinem Barrett“, erinnert sich Becker an den viel zu früh gestorbenen Freckenhorster.

Nach dem Tod am 30. Dezember 2008 wurde der Nachlass verteilt, und das Bild „Der Weg“ wanderte zu Hermann-Josef Becker. Es hing dann eine ganze Zeit im Wohnzimmer, aber „es passte von den Farben nicht“. Darum wurde es in einem anderen Raum abgestellt, wo es nicht wirklich gewürdigt wurde. Auf dem runden Geburtstag von Doris Kaiser, mit der Becker den Emsseelauf organisiert, kam das Gespräch auf dieses Bild und der Warendorfer auf die Idee, es für Krüßing zu spenden. Das war im Jahr 2020, kurz vor Corona. „Das Bild soll nach Freckenhorst zurück.“ Achim Hensdiek, damals im Krüßing-Arbeitskreis, nahm das Bild in Obhut und hat es bis heute aufbewahrt.

Kirsten Risse vom Arbeitskreis Krüßing freut sich über diesen Hauptpreis, der am 8. Mai im Rahmen des Kunstmarktes beim Krüßingfest verlost werden wird. „Wir haben immer ein besonderes Kunstwerk als Hauptpreis.“ Die Verlosung findet um 17 Uhr statt, dann werden auch über 40 weitere Kunstwerke verlost, denn jeder der 32 anwesenden Künstler hat etwas gespendet und ein paar Preise sind aus den Vorjahren noch da. Sie sind alle in einem Schaufenster in der Stiftsapotheke ausgestellt und können dort im Vorfeld in aller Ruhe bewundert werden.

„Es war immer mein Wunsch, dass das Bild nach Freckenhorst kommt. Wäre schön, wenn der Gewinner hier wohnt“, hofft Becker. Aber das Bild könnte natürlich auch für das Bürgerhaus gespendet werden. „Das Bild ist aktueller denn je. Kunst ist ja immer eine Sache des Betrachters“, sagt Doris Kaiser, stellvertretende Bürgermeisterin. „Wo geht der Weg hin?“, fragt sich auch Achim Hensdiek.

Nun hoffen alle auf gutes Wetter, und die Prognosen sind bislang gut. „Der Losverkauf ist für die Finanzierung des Krüßingfestes“, sagt Kirsten Risse. Jeder, der ein Los kauft, unterstützt damit das Brauchtum, und bislang wurden immer alle Lose verkauft. „Man geht ja vielleicht auch nicht mit leeren Händen nach Hause.“