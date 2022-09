Der Weg zur „grünen Ausrichtung“

So modern kann Logistik sein – die Mitglieder der Kolpingsfamilie und der Kolpingsenioren Freckenhorst gerieten so manches Mal ins Staunen bei ihrem Besuch im neuen Logistikzentrum von Möbel Niehoff in Freckenhorst. Der Betriebsleiter des „Werks Groneweg“, Kei Berenskötter, führte die Besuchergruppe durch das Werk und berichtete über die firmenintern Abläufe in dem Logistikzentrum.

Die Highlights im Jahresprogramm der Kolpingsfamilie und der Kolpingsenioren Freckenhorst stoßen auf großes Interesse: Das konnten die Verantwortlichen im Vorstand der Kolpingfamilie Freckenhorst am ersten Mittwoch im Monat September wieder einmal feststellen.

Denn 34 Besucher hatten sich auf den Weg zum neuen Logistikzentrum der Firma Niehoff Sitzmöbel in Freckenhorst am Groneweg gemacht. „Erfreulich war auch, dass neben etlichen Kolpingmitgliedern und Kolpingsenioren auch Interessierte Freckenhorster und Hoetmarer Senioren zu der Betriebserkundung gekommen waren“, heißt es in einer Bilanz der Kolpingsfamilie Freckenhorst.

Der Betriebsleiter des „Werks Groneweg“, Kai Berenskötter, führte die Gruppe zunächst außen um den imposanten Gebäudekomplex herum – zum Auftakt also ein erster Eindruck vom Geschehen an den Werkstoren – Zulieferung und Abholung der Waren inklusive. Im Anbetracht der strahlenden Sonne erläuterte Berenskötter, dass auf dem Dach des Firmengebäudes eine Solaranlage installiert sei, die an solchen Sonnentagen den gesamten benötigten Strom liefere. Neben dieser Anlage sei man im gesamten Betriebsablauf auf einem guten Weg in Richtung „grüner Ausrichtung“.

Im Gebäude selber fügten sich dann die zuvor gesammelten Eindrücke weiter zusammen: Ware oder Material kommt an den Hallentoren an und wird von Arbeitern mittels Handarbeit oder Staplern entladen.

Dann erfolgen per Lesegeräte die Registrierung im Wareneingang und zugleich die Zuweisung zu einer Stelle an einem der rund 2000 Plätze im Hochregallager. Auf Europaletten lagerten wenige Tore weiter Kartons mit bestellten Waren, die von der Disposition zur Auslieferung zusammengestellt waren. „Alle Arbeitsschritte erfolgen auch hier wieder Computer gesteuert und die Stapler suchen die im Hochregal liegenden Artikel eigenständig“, erfuhren die Besucher.

Und mehr noch: Per Lesegerät werden die Daten abgeglichen, und dann nimmt die Maschine die Palette mit dem entsprechenden Artikel und setzt sie vor dem Regal ab, wo sie von einem Mitarbeiter zur Verladerampe gefahren wird.

Neben einigen standardisierten Kartons ermögliche eine eigene Maschine obendrein auch die Herstellung für passgenau benötigte Kartongrößen.

Des Weiteren beantworte Berenskötter auch Fragen zu dem Betrieb an der Schlosserstraße in Freckenhorst, in der z. Z. noch die Verwaltung angesiedelt ist, die aber in Zukunft auch am Groneweg einziehen wird in die Räume, die im Obergeschoss dafür gerade hergerichtet werden. Der nachgefragte Werksverkauf befinde sich in Sendenhorst mit entsprechenden Öffnungszeiten.

Nachdem ein mutiger Besucher das Angebot, mit einem Hochregalstapler einmal mitfahren zu können, wahrgenommen hatte, dankten August Weiser und Erich Poppenborg vom Leitungsteam der Kolpingsfamilie Freckenhorst für die interessante und informative Führung und überreichten zur Anerkennung ein kleines Präsent.