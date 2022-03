Detektive zeigen ihre Kunst

Von jedem Tisch wurde ein Mann entführt und an einen Stuhl gefesselt. Eine Frau des Tisches musste sich dann melden, um den Tischpartner zu befreien. Aber so einfach ging das nicht

Samstag und Sonntag gab es die neunte Ausgabe des Krimi-Quiz- Dinners mit und von Markus von Hagen und Christoph Gilsbach im Haus Allendorf. Auf einer Reise durch die Kultur des weltweiten Verbrechens waren dabei die kriminologischen Fähigkeiten aller Besucher gefordert. „Sie müssen raten, knobeln und sich teilweise an den Tischen erstmal kennen lernen. Wir wissen, dass wir die geballte Kompetenz an zehn Tischen sitzen haben, doch es ist die Frage: Wer ist der Tisch der Tische“, sagte von Hagen.

Gilsbach spielte pantomimisch vier begangene Morde nach. Wer wusste, welche Person ermordet wurde und wo die Morde geschahen? Gilsbach schmiss sich wie gewohnt in entsprechende Kostüme. Aber er stand nicht alleine auf der Bühne. Bei einer seiner Darstellungen holte er sich Verstärkung aus dem Publikum. Von jedem Tisch entführte er einen Mann und fesselte ihn an einen Stuhl. Eine Frau des Tisches musste sich dann melden, um den Tischpartner zu befreien. Aber so einfach ging das nicht. Vier typische kulturelle Outfits hatten die Damen zur Auswahl, die vorher angezogen werden mussten. Sie konnten zwischen japanisch, französisch, afrikanisch und kosakisch wählen. Dabei sollten die Frauen flott sein, denn diejenige die am schnellsten war, ergatterte die meisten Punkte für ihr Team. Weitere Knobelaufgaben warteten am Tisch: Wer kannte die meisten Detektive und konnte sie den richtigen Ländern zuordnen?

Neben dem Lösen der kniffligen Fragen gab es einen weiteren Schwerpunkt des Abends: das Essen. Carsten Allendorf zauberte ein Drei-Gänge-Menü. Zu Beginn gab es eine Broccoli-Rahmsuppe mit Buttercroutons und Spuren von Wermuth. Als Hauptspeise servierte Haus Allendorf Rinder-Rouladen nach „Hausfrauenart“ an cremigen Wirsing-Gemüse mit hausgemachten Macaire-Kartoffeln. Abgerundet wurde das Menü von einer Himbeer-Joghurt-Creme mit Himbeer-Gelee und Amarettini-Mandel-Crunch in einem Weck-Glas.

Im Vorfeld waren Samstagabend rund 80 Karten verkauft worden, für Sonntag waren es 40. „Wir haben lieber einen Zusatztermin angeboten, als dass wir so viele Leute wie sonst an einem Abend reinlassen“, gesteht Michaela Allendorf – mit Blick auf die Corona-Lage.